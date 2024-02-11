Директор AMD Лиза Су стала миллиардершей на фоне продаж процессоров для ИИ

Поскольку цена акций AMD превысила отметку в $170, капитал генерального директора компании Лизы Су увеличился до $1 млрд, сообщает Forbes. Она стала 26-й женщиной в США, которая стала миллиардершей, заработавшей состояние собственными силами. Несмотря на то, что искусственный интеллект сделал Су достаточно богатой, ей еще нужно многое сделать, чтобы добиться уровня доходов главного соперника, Дженсена Хуанга из NVIDIA.

По оценкам издания, чистый капитал Лизы Су равен $1,1 млрд – три четверти этой суммы составляют акции AMD в количестве около четырех миллионов общей стоимостью примерно $700 млн. Цена акций AMD бьет рекорды с января: сначала она достигла нового 52-недельного максимума, затем побив предыдущий рекорд в $164,46 от ноября 2021 года и достигает максимума в $184,92. Поскольку с 2016 года Лиза Су продала акции примерно на $400 млн, ее состояние составляет минимум $1,1 млрд. Как генеральный директор AMD, Су получает зарплату наличными и акциями.

Лиза Су стала генеральным директором AMD в 2014 году, когда ходили слухи о том, что компания почти обанкротилась. Ей платили более низкую зарплату, чем бывшему CEO Рори Риду – чтобы компенсировать это, ей платили акциями, которые до 2016 года колебались от $2 до $4. В первый год Су получила слишком много акций, что привело к отмене вознаграждения в размере 1,76 миллиона акций.

Поскольку ее заработная плата остается главным образом привязанной к показателям акций AMD, у Лизы Су был значительный стимул повысить цену акций. Она перевернула компанию благодаря процессорной архитектуре Zen, приведшей к рекордным доходам от процессоров и к росту доли рынка AMD. Рыночная капитализация AMD впервые превысила капитализацию Intel после приобретения Xilinx, предоставляющей технологию, решающую для амбиций AMD в отношении ИИ.

Лиза Су, вероятно, «стоит» гораздо больше, чем просто $1,1 млрд. Генеральный директор, вероятно, имеет другие инвестиции и активы, увеличивающие ее чистый капитал. Она былачленом правления таких компаний, как Cisco, во время работы в AMD. Непонятно точно, когда Су стала миллиардершей, но к настоящему времени она точно ею является, по крайней мере, из-за наличия капиталов от AMD.

Быть миллиардером отлично, быть мультимиллиардером – еще лучше, и именно в такой ситуации оказался генеральный директор NVIDIA Дженсен Хуанг. В ноябре прошлого года его состояние составляло чуть более $40 млрд, сейчас оно выросло до $60 млрд. Как и Су, Хуанг владеет большим количеством акций компании, которым он руководит. Гораздо больший капитал Хуанга объясняется его пребыванием в NVIDIA с момента ее основания и процветанием компании большую часть времени.