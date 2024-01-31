AMD повысила прогноз на 2024 год по доходу от своих процессоров искусственного интеллекта (ИИ) на $1,5 млрд. Инвесторы стремились к большему: почти удвоение прогноза продаж процессоров искусственного интеллекта до $3,5 млрд было недостаточно для того, чтобы удовлетворить высокие прогнозы Уолл-стрит относительно состояния компании в области искусственного интеллекта и смягчить последствия от значительного падения ее бизнеса по производству традиционных микросхем и видеоигр.

Компания также спрогнозировала, что ее доход в первом квартале будет ниже оценок Уолл-стрит, передает Reuters.

AMD продемонстрировала неутешительные результаты в этом квартале, с заметным уменьшением операционной прибыли и операционной рентабельности. У компании было мало места для ошибок на фоне высоких ожиданий, и инвесторы были разочарованы прогнозными показателями, предоставленными на текущий квартал. — аналитик Investing.com Джесси Кон.

На текущий квартал руководство AMD прогнозирует выручку в размере $5,4 млрд, плюс-минус $300 млн, по сравнению со средней оценкой аналитиков в $5,73 млрд. Компания не опубликовала прогноз прибыли на акцию.

Акции Advanced Micro Devices выросли примерно на 140% за последний год, опередив базовый индекс PHLX Semiconductor Index почти на 90 процентных пунктов. Но после объявления результатов акции компании со штаб-квартирой в Санта-Кларе, Калифорния, упали примерно на 6%.

Главный исполнительный директор AMD Лиза Су заявила во время телефонной конференции, что компания может продать более чем на $3,5 млрд чипов искусственного интеллекта, как только во второй половине года будут введены в эксплуатацию дополнительные мощности.

Но аналитики ранее давали прогнозы для сегмента ИИ в диапазоне от $4 млрд до $8 млрд, и оценка акций привязана к этим цифрам, по словам аналитика Summit Insights Кингай Чана.

Сегмент центров обработки данных AMD, который охватывает традиционные серверные чипы, а также процессоры с искусственным интеллектом, вырос на 38% по сравнению с прошлым годом до $2,3 млрд, но спрос со стороны компаний, занимающихся облачными вычислениями, остался «мягким», — сказала Су во время телефонной конференции.

Курс Англійської. Вивчай англійську прямо зі свого смартфона за допомоги смарт-платформи. Більше про курс

Поскольку компании стремятся разрабатывать и эксплуатировать собственные приложения с генеративным ИИ, корпоративные бюджеты направляются на соответствующие процессоры. Крупные и малые предприятия ищут альтернативы передовым чипам ИИ производства Nvidia, занимающей около 80% рынка. AMD имеет один из немногих жизнеспособных альтернативных продуктов на рынке.

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков. IT-компания входит в группу компаний FAVBET.