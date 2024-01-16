Процессоры AMD Ryzen Zen 5 уже ушли в производство и выйдут в этом году – менять сокет AM5 не нужно

Чипы AMD Ryzen следующего поколения ушли в массовое производство. Процессоры с новой архитектурой Zen 5 Granite Ridge выйдут для настольной платформы AM5 уже в этом году. Они подойдут для имеющихся материнских плат с чипсетами 600-й серии. Процессоры уже были включены в дорожную карту AMD, слухи о начале производства подтверждают, что компания следует плану.

В настоящее время известно немного об архитектуре ядра Zen 5. Официально AMD обещает улучшенную производительность и энергоэффективность, переделанный фронтенд, оптимизацию для ИИ и машинного обучения.

Выход новых процессоров AMD практически совпадает с появлением настольных процессоров Intel Arrow Lake-S на новом разъеме LGA 1851. Конкурент также обещает мощную графику и NPU, но придется сменить матплату. В свою очередь AMD взяла на себя обязательство поддерживать AM5 до 2025+ года.

Yeah — Kepler (@Kepler_L2) January 15, 2024

Инсайдер @Kepler_L2 подтвердил, что семейство Granite Ridge находится в массовом производстве. Сейчас AMD решает, нужно ли представить эти чипы к следующей выставке Computex или перенести на четвертый квартал. Архитектура ядра Zen 5 также появится в семействе ноутбуков с процессорами Ryzen Strix Point, выпуск которых намечен на вторую половину 2025 года.

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Источник: Wccftech