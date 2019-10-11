Dyson закрыл проект электромобиля после более четырех лет разработки, но планы выпуска твердотельных батарей пока в силе





Джеймс Дайсон, основатель и глава компании Dyson, известного на весь мир производителя пылесосов, фенов и воздушных фильтров, объявил об отказе от первоначальных планов по выпуску электромобиля. Об этом британский предприниматель сообщил в электронном письме, разосланном 10 октября сотрудникам компании. Источнику удалось заполучить копию письма, где говорится, что совет директоров принял решение прекратить разработку и свернуть проект, поскольку найти покупателя не удалось, а сама компания не видит возможности сделать проект рентабельным.

Dyson меняет стратегию. Теперь компания намерена «сконцентрироваться на невероятно сложной задаче создания производства твердотельных батарей», а также на других ключевых технологиях, таких как системы машинного зрения, робототехника, машинное обучение и искусственный интеллект.

«Автомобильная команда Dyson разработала фантастический автомобиль: они были изобретательны в своем подходе, но при этом оставались верными философии компании. Но несмотря на все наши старания на протяжении всего процесса разработки, мы просто не можем найти способ сделать проект коммерчески успешным». Джеймс Дайсон, основатель и глава компании Dyson

Dyson объявил о намерении вложить около $1,3 млрд в создание «самобытного» электромобиля на твердотельных батареях. Еще столько же производитель пылесосов планировал потратить на инфраструктуру и выпуск твердотельных аккумуляторов. На момент анонса (сентябрь) говорилось, что разработка началась еще два с половиной года назад. Позже стало известно, что в планах Dyson разработка целой линейки, состоящей минимум из трех моделей. Первый электромобиль изначально планировали выпустить в 2020 году, но затем его выпуск перенесли на 2021 год. В начале этого года мы рассматривали патентные изображения первого электромобиля Dyson —аэродинамичного семиместного кроссовера со сверхдлинной базой и огромными узкими колесами. И вот сейчас можно констатировать, что история Dyson как производителя автомобилей закончилась, так и не успев толком начаться.

Над электромобилем Dyson работали 523 человека. Никого увольнять не планирует, Dyson обещает подыскать им работу в других подразделениях.

В целом это неожиданное заявление, которое хоть и выглядит немного странным, представляется вполне разумным. Судя по формулировке, Dyson попросту струсили. Понятно, что прямо так заявить компания не может. Но понять Dyson можно, учитывая то, какими темпами растет конкуренция в этом сегменте. На фоне успехов Tesla, а также автомобильных гигантов вроде Volkswagen, BMW, Hyundai, Nissan, Mazda и прочих затея Dyson с выпуском собственного электромобиля сейчас выглядит как чистое самоубийство. То есть, Dyson явно упустила свой шанс и сейчас пробиться на этот рынок производителю пылесосов просто не по силам, ставки слишком высоки.

Источник: The Verge