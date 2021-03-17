Джейд Реймонд основала студию Haven — она разрабатывает игру по новой франшизе для PlayStation
Джейд Реймонд, ветеран игровой индустрии, покинувшая Google сразу после закрытия ее внутренних студий Stadia, теперь возглавляет новую студию под названием Haven Entertainment Studios. Об основании собственной студии она рассказала в блоге PlayStation.
В анонсе Реймонд, посвятившая геймдейву 25 лет своей жизни, рассказала, что последние 12 месяцев выдались крайне непростыми, и заставили ее многое переосмыслить. Итогом этих размышлений стало решение основать свою независимую студию, которая позволит ей и дальше заниматься любимым делом — создавать видеоигры.
Офис студии располагается в Монреале, а в команду вошли многие специалисты, с которыми Реймонд работала многие годы. Первый проект Haven — некая игра по новой IP, релиз которой планируется на консолях PlayStation.
«Пришло время вновь сосредоточиться на ИГРАХ в месте, где мы можем развиваться в своем ремесле без преград и ограничений. Мы хотим создавать миры, где игроки смогут отдохнуть от реальности, веселиться, находить способы самовыражения и друзей. Мы хотим вложить всю нашу страсть в проекты. Мы хотим дарить людям что-то совершенно чудесное. Потому что верим, что игры способны делать наши жизни намного радостнее. И Sony тоже в это верит. Сложно найти компанию, которая так же стремится к совершенству. И поэтому мне особенно приятно получить их поддержку и помощь.
Вместе мы хотим создавать игры, которые станут настоящим убежищем для игроков, а сейчас мы создаем студию, которая станет убежищем для разработчиков. Итак, хоть сегодня и без конкретики, но я хочу, чтобы сообщество PlayStation знало, что студия Haven Studios уже трудится над новым проектом, о котором мы расскажем позже. С нетерпением ждем возможности поделиться новыми деталями с вами»
Джейд Реймонд,
основатель и глава Haven Entertainment Studios
Джейд Реймонд — бывший исполнительный продюсер Ubisoft Montreal и управляющий директор Ubisoft Toronto, а также основательница Electronic Arts Motive Studios. В свое время она продюсировала такие игры, как Assassin’s Creed, Watch Dogs и Splinter Cell Blacklist. Последним местом работы Реймонд стала компания Google — она возглавляла монреальской командой разработчиков Stadia.