Kotaku: За неделю до закрытия внутренних студий Stadia руководство Google хвалило разработчиков за «большой прогресс»





Объявление о закрытии внутренних игровых студий Stadia стало полной неожиданностью не только для журналистов профильных изданий и рядовых пользователей, но и для самих сотрудников Google, работающих в этих подразделениях. Об этом рассказало игровое издание Kotaku со ссылкой на четыре источника, знакомые с ситуацией.

Как сообщается, за неделю до роспуска команд вице-президент и глава подразделения Фил Харрисон разослал благодарственное письмо, в котором похвалил разработчиков за их работу и «большой прогресс». Пикантности ситуации добавляет тот факт, что на тот момент решение о закрытии уже было принято и руководство знало об этом.

«[Stadia Games and Entertainment] добились большого прогресса в формировании многообразной и талантливой команды, а также создании сильной линейки эксклюзивных игр для Stadia. В обозримом будущем мы утвердим пакет инвестиций в наши команды — он определит стратегию и цели на 2021 год». из внутреннего письма от 27 января с обращением Фила Харрисона к сотрудникам игровых студий Stadia

Но спустя всего несколько дней, 1 февраля, вместо новых целей топ-менеджер объявил о полном закрытии студий. Главный вопрос, которым задаются как сторонние наблюдатели, так и сотрудники, что стало причиной столь резкой смены курса. Объявляя о закрытии студий Stadia, Фил Харрисон указал в качестве одного из факторов упоминается «экспоненциальное» увеличение затрат на «создание лучших в своем классе игр». Но, учитывая рыночную капитализацию Google в 1,4 триллиона долларов и 182 миллиарда долларов выручки в 2020 году, сложно поверить, что это единственная причина для полного закрытия студий после немногим больше года работы.

Беседуя с сотрудниками 4 февраля, Харрисон, как сообщается, признал, что высшее руководство Google уже знало о предстоящем закрытии на момент отправки письма, в котором он хвалил разработчиков за «большой прогресс». Но сотрудников о закрытии студии известили в самый последний момент перед публикацией пресс-релиза. Kotaku также сообщает, что Харрисон упоминал сделку между Microsoft и Bethesda, а также текущие сложности из-за пандемии COVID-19 в качестве факторов решения о закрытии студий.

Как бы то ни было, ясно одно: закрыв студии прежде, чем они могли бы подготовить хоть какой-то эксклюзивный контент для Stadia, Google показал не только своему персоналу, но и всему миру, что его больше не интересует игровая индустрия. Да, Stadia продолжает существование, делая ставку на поддержку сторонних издателей, но с таким подходом будущее сервиса находится под большим вопросом.