Джеймс Уэбб и Хаббл сняли столкновение зонда DART с астероидом — телескопы впервые одновременно наблюдали одну и ту же небесную цель

NASA вошла в историю на этой неделе: попытка врезать космический корабль DART (Double Asteroid Redirection Test) в астероид Диморфос оказалось успешной. Агентство поделилось снимками крупных планов удара, однако также за первым в истории человечества испытанием планетарной системы защиты издалека наблюдали при помощи космических телескопов Джеймса Уэбба (JSWT) и Хаббла.

Это был первый случай, когда Хаббл и JSWT одновременно наблюдали одну и ту же небесную цель. NASA предполагает, что собранные ими данные помогут исследователям больше узнать об истории и составе Солнечной системы. Полученную информацию также можно использовать, чтобы узнать о поверхности Диморфоса, количестве материала, который был выброшен после столкновения и скорости его перемещения.

.@NASAWebb & @NASAHubble caught the DART impact on camera – the 1st time that Webb & Hubble were used to simultaneously observe the same celestial target. Looking forward to what we’ll learn about #DARTmission from our telescopes on Earth soon. https://t.co/Y0HOAbSkI0 https:/ pic.twitter.com/lgDwOBd7Om — Bill Nelson (@SenBillNelson) September 29, 2022

JWST и Хаббл уловили свет с разной длиной волны (инфракрасный и видимый соответственно). NASA говорит, что возможность наблюдения за данными с нескольких длин волн поможет ученым выяснить, покинули ли поверхность Диморфоса большие куски материала или это была в основном мелкая пыль. Эта информация может помочь исследователям выяснить — может ли столкновение космического корабля с астероидом изменить орбиту последнего. Конечная цель состоит в том, чтобы разработать систему, которая может «отогнать» приближающиеся астероиды от Земли.

Курс UI/UX Design Навчіться у вільний час розробляти вебінтерфейси, які подобатимуться клієнтам, та заробляйте від $1000 РЕЄСТРУЙТЕСЯ!

Джеймс Уэбб получил изображения «плотного, компактного ядра с шлейфами материала, выглядящими как струящиеся потоки, растекающиеся от центра того места, где произошло столкновение». Телескоп заснял 10 изображений за 5 часов и в ближайшие месяцы продолжит собирать спектроскопические данные из системы астероидов, чтобы помочь исследователям лучше понять химический состав Диморфоса. NASA поделилось покадровым GIF-изображением, сделанным из снимков JWST.

Астероид двигался со скоростью около 22 530 км в час, что в 3 раза превышает скорость, для которой изначально был разработан JWST. Тем не менее, команда Уэбба смогла организовать фиксацию удара.

Широкоугольная камера 32-летнего телескопа Хаббла также засняла собственные изображения столкновения.

«Выбросы от удара выглядят как лучи, исходящие от тела астероида», — сообщает NASA.

Агентство отметило, что некоторые лучи кажутся изогнутыми, и астрономы будут подробно изучать данные, чтобы лучше понять, что это может означать.

Согласно первоначальным выводам, яркость системы астероидов увеличилась в три раза после удара. Этот уровень яркости оставался неизменным в течение как минимум восьми часов. Хаббл сделал 45 снимков до и после удара DART. В течение следующих нескольких недель он будет наблюдать за системой астероидов еще 10 раз.

Запуск 550-килограммового зонда был осуществлен ракетой-носителем Falcon 9 Block 5 компании SpaceX 24 ноября 2021 года. DART понадобилось 10 месяцев, чтобы добраться до своей цели — 160-метрового астероида Диморфоса, входящего в двойную систему «65803 Дидимос». Сам Диморфос не представляет угрозы планете, однако является удобной целью для проверки концепции.

Астероид размером с футбольный стадион находился примерно в 10 943 539 км от Земли, когда зонд врезался в него 27 сентября в 2:14 по киевскому времени на скорости 6,5 км в секунду. С помощью новой системы автономной оптической навигации в реальном времени SMART Nav зонд самостоятельно попал почти в самый центр астрономического объекта (по предварительным оценкам, он отклонился всего в 17 метрах от центра астероида). При приближении к цели DART вел непрерывную съемку процесса с помощью камеры DRACO и корректировал траекторию на основе этих снимков.

Предполагается, что в результате удара на астероиде образовался кратер диаметром около 20 метров, а период обращения Диморфоса вокруг большего астероида Дидимос изменится от нескольких десятков секунд до нескольких минут. Именно это должны подтвердить (или опровергнуть) дальнейшие исследования, которые будут длится на протяжении 6 месяцев.

Источник: Engadget, NASA