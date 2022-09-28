Столкновение зонда NASA DART с астероидом Диморфосом. Как прошла проверка планетарной защиты — на видео и фото в деталях

Как и ожидалось, NASA опубликовало видео последних пяти с половиной минут 10-месячного путешествия DART перед плановым столкновением с астероидом Диморфосом во время первого в истории человечества испытания планетарной системы защиты. На ускоренном в 10 раз видео можно увидеть сближение 550-килограммового зонда с 160-метровым астрономическим объектом вплоть до последнего частичного кадра, полученного за секунду до поражения цели.

Зонд DART протаранил Диморфос 27 сентября в 2:14 по киевскому времени на скорости 6,5 км в секунду — с помощью новой системы автономной оптической навигации в реальном времени SMART Nav зонд самостоятельно попал почти в самый центр астрономического объекта (по предварительным оценкам, он отклонился всего в 17 метрах от центра астероида). При приближении к цели DART вел непрерывную съемку процесса с помощью камеры DRACO и корректировал траекторию на основе этих снимков. Ниже приводим видео последних пяти с половиной минут, ускоренное в 10 раз — только последние шесть кадров показываются с оригинальной скоростью.

Видео сближения и столкновения DART с астероидом Диморфосом

Вот еще одно очень показательное видео этого исторического события, полученное с помощью телескопа ATLAS-Sutherland в Южной Африке — на нем можно увидеть выброс пыли с поверхности астероида после столкновения с зондом.

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Last night, Nicolas Erasmus (SAAO) and Amanda Sickafoose (@planetarysci) successfully observed DART's impact with Dimorphos using the Mookodi instrument on the SAAO's 1-m Lesedi telescope.@fallingstarIfA also did a very similar measurement using ATLAS-Sutherland.#DART #NASA pic.twitter.com/olr4gV5SOV — SAAO (@SAAO) September 27, 2022

Отдельно NASA приводит четыре кадра, которые, скорее всего, войдут в историю — их можно было увидеть во вчерашнем материале, однако продублируем.

NASA также опубликовало первые кадры, полученные спутником LICIACube через несколько минут после планового столкновения миссии NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) с целевым астероидом Диморфос:

Ожидается, что в результате удара DART на астероиде образовался кратер диаметром около 20 метров, а период обращения Диморфоса вокруг большего астероида Дидимос изменится от нескольких десятков секунд до нескольких минут. Это должно подтвердить (или опровергнуть) дальнейшие исследования — за этим выдающимся событием наблюдали несколько наземных и космических телескопов, в частности «Хаббл» и «Джеймс Уэбб». Наблюдения продлятся около шести месяцев, но первые результаты станут известны в ближайшие недели. 30 сентября ожидаются фото образовавшегося в результате удара рукотворного кратера — их должен сделать отделившийся кубсат LICIACube от зонда 11 сентября, с высоты около 55 км. В 2027 году до Диморфоса достанется европейская станция Hera и два ее спутника-кубсата APEX (Asteroid Prospection Explorer) и Juventas, а последний в конце своей миссии должен сесть на объект. Аппараты займутся исследованиями физических свойств двойной системы и должны подтвердить изменение орбиты Диморфоса.

Как уже не раз отмечалось, это первое в своем роде испытание метода «кинетического ударника» для защиты Земли от потенциально опасных астероидов. Если сработает, то в будущем, когда это понадобится, человечество сможет таким образом отклонить потенциально опасный астероид и избежать катаклизма. Иначе мы рискуем повторить судьбу динозавров. В теории существуют и другие методы отклонить астрономический объект, включая элегантный гравитационный трактор и грубый подрыв, как в культовом «Армагеддоне».