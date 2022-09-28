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Столкновение зонда NASA DART с астероидом Диморфосом. Как прошла проверка планетарной защиты — на видео и фото в деталях

Столкновение зонда NASA DART с астероидом Диморфосом. Как прошла проверка планетарной защиты — на видео и фото в деталях

Как и ожидалось, NASA опубликовало видео последних пяти с половиной минут 10-месячного путешествия DART перед плановым столкновением с астероидом Диморфосом во время первого в истории человечества испытания планетарной системы защиты. На ускоренном в 10 раз видео можно увидеть сближение 550-килограммового зонда с 160-метровым астрономическим объектом вплоть до последнего частичного кадра, полученного за секунду до поражения цели.

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Зонд DART протаранил Диморфос 27 сентября в 2:14 по киевскому времени на скорости 6,5 км в секунду — с помощью новой системы автономной оптической навигации в реальном времени SMART Nav зонд самостоятельно попал почти в самый центр астрономического объекта (по предварительным оценкам, он отклонился всего в 17 метрах от центра астероида). При приближении к цели DART вел непрерывную съемку процесса с помощью камеры DRACO и корректировал траекторию на основе этих снимков. Ниже приводим видео последних пяти с половиной минут, ускоренное в 10 раз только последние шесть кадров показываются с оригинальной скоростью.

Видео сближения и столкновения DART с астероидом Диморфосом

Вот еще одно очень показательное видео этого исторического события, полученное с помощью телескопа ATLAS-Sutherland в Южной Африке — на нем можно увидеть выброс пыли с поверхности астероида после столкновения с зондом.

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Отдельно NASA приводит четыре кадра, которые, скорее всего, войдут в историю — их можно было увидеть во вчерашнем материале, однако продублируем.

Столкновение зонда NASA DART с астероидом Диморфосом. Как прошла проверка планетарной защиты — на видео и фото в деталях
Дидимос (слева) и его спутник Диморфос (справа) на общем фото за 2,5 минуты до столкновения, полученное бортовой камерой DRACO с расстояния 920 километров. NASA/Johns Hopkins APL
Столкновение зонда NASA DART с астероидом Диморфосом. Как прошла проверка планетарной защиты — на видео и фото в деталях
Последняя панорама Диморфоса, полученная камерой DRACO. NASA/Johns Hopkins APL
Столкновение зонда NASA DART с астероидом Диморфосом. Как прошла проверка планетарной защиты — на видео и фото в деталях
Наиболее подробный снимок поверхности Диморфоса получен DART за 2 секунды до столкновения с расстояния примерно 12 километров. На изображении показан участок диаметром 31 метр. Северный полюс эклиптики находится в нижней части изображения. NASA/Johns Hopkins APL
Столкновение зонда NASA DART с астероидом Диморфосом. Как прошла проверка планетарной защиты — на видео и фото в деталях
Последнее фото, которое DART успел передать на Землю частично. Он был получен с расстояния 6 км от поверхности Диморфоса в секунду до столкновения. На фото показан участок астероида, заполненный валунами, размером около 16 метров.

NASA также опубликовало первые кадры, полученные спутником LICIACube через несколько минут после планового столкновения миссии NASA Double Asteroid Redirection Test (DART) с целевым астероидом Диморфос:

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Ожидается, что в результате удара DART на астероиде образовался кратер диаметром около 20 метров, а период обращения Диморфоса вокруг большего астероида Дидимос изменится от нескольких десятков секунд до нескольких минут. Это должно подтвердить (или опровергнуть) дальнейшие исследования — за этим выдающимся событием наблюдали несколько наземных и космических телескопов, в частности «Хаббл» и «Джеймс Уэбб». Наблюдения продлятся около шести месяцев, но первые результаты станут известны в ближайшие недели. 30 сентября ожидаются фото образовавшегося в результате удара рукотворного кратера — их должен сделать отделившийся кубсат LICIACube от зонда 11 сентября, с высоты около 55 км. В 2027 году до Диморфоса достанется европейская станция Hera и два ее спутника-кубсата APEX (Asteroid Prospection Explorer) и Juventas, а последний в конце своей миссии должен сесть на объект. Аппараты займутся исследованиями физических свойств двойной системы и должны подтвердить изменение орбиты Диморфоса.

Как уже не раз отмечалось, это первое в своем роде испытание метода «кинетического ударника» для защиты Земли от потенциально опасных астероидов. Если сработает, то в будущем, когда это понадобится, человечество сможет таким образом отклонить потенциально опасный астероид и избежать катаклизма. Иначе мы рискуем повторить судьбу динозавров. В теории существуют и другие методы отклонить астрономический объект, включая элегантный гравитационный трактор  и грубый подрыв, как в культовом «Армагеддоне».

Обновлено: зонд NASA DART протаранил астероид Диморфос — это первая такая попытка человечества отклонить астрономический объект


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