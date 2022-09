Столкновение зонда NASA DART с астероидом Диморфосом. Как прошла проверка планетарной защиты — на видео и фото в деталях

Как и ожидалось, NASA опубликовало видео последних пяти с половиной минут 10-месячного путешествия DART перед плановым столкновением с астероидом Диморфосом во время первого в истории человечества испытания планетарной системы защиты. На ускоренном в 10 раз видео можно увидеть сближение 550-килограммового зонда с 160-метровым астрономическим объектом вплоть до последнего частичного кадра, полученного за секунду до поражения цели.

Зонд DART протаранил Диморфос 27 сентября в 2:14 по киевскому времени на скорости 6,5 км в секунду — с помощью новой системы автономной оптической навигации в реальном времени SMART Nav зонд самостоятельно попал почти в самый центр астрономического объекта (по предварительным оценкам, он отклонился всего в 17 метрах от центра астероида). При приближении к цели DART вел непрерывную съемку процесса с помощью камеры DRACO и корректировал траекторию на основе этих снимков. Ниже приводим видео последних пяти с половиной минут, ускоренное в 10 раз — только последние шесть кадров показываются с оригинальной скоростью.

Вот еще одно очень показательное видео этого исторического события, полученное с помощью телескопа ATLAS-Sutherland в Южной Африке — на нем можно увидеть выброс пыли с поверхности астероида после столкновения с зондом.

Last night, Nicolas Erasmus (SAAO) and Amanda Sickafoose (@planetarysci) successfully observed DART's impact with Dimorphos using the Mookodi instrument on the SAAO's 1-m Lesedi telescope.@fallingstarIfA also did a very similar measurement using ATLAS-Sutherland.#DART #NASA pic.twitter.com/olr4gV5SOV

— SAAO (@SAAO) September 27, 2022