Джордж Мартин удалил пост, в котором разнес «Дом дракона» — а в HBO ответили на критику

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Вчера вечером Джордж Мартин опубликовал длинный пост, в котором рассказал о «токсичных» ошибках шоураннеров сериала «Дом дракона» и о том, что они могут негативно отразиться на повествовании в 3 и 4 сезонах.

В то же время публикация исчезла из блога, так же быстро, как и появилось. Главные тезисы можно посмотреть по ссылке:

Поскольку некоторые профильные издания уже перепечатали слова Мартина, в HBO быстро отреагировали на критику и предоставили официальный комментарий:

«Найдется мало настолько больших поклонников Джорджа Р. Р. Мартина и его книги «Пламя и кровь», как творческая команда сериала «Дом дракона». Обычно, адаптируя произведение для телеэкрана, шоураннеру приходится делать трудный выбор относительно истории и персонажей. Райан Кондал и его команда проделали необыкновенную работу, и миллионы поклонников, которых сериал собрал за первые два сезона, будут продолжать этим наслаждаться».

Сам Мартин еще не комментировал слова HBO и удаление публикации.

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