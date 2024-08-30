«С уважением к Джорджу Мартину»: сценарист сериала об Эйгоне Завоевателе обещал избежать главной ошибки «Игры престолов»

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Сериал об Эйгоне Завоевателе — очередной спиноф «Игры престолов», к созданию которого присоединился сценарист «Бэтмена» Мэтсон Томлин. В новом интервью он рассказал, что уже пообщался с Джорджем Мартином и знает, как избежать главной ошибки в истории, которая расстроила зрителей в предыдущих экранизациях.

Шоураннеры «Игры престолов» дали простор своей фантазии в последних сезонах и в частности финале, который в пух и прах раскритиковали зрители (Дэвид Бениофф и Д. Б. Вайс заявили, что ожидали лучшей реакции от аудитории). Как собственно и создатели «Дома дракона», которые получили определенную свободу в обоих сезонах, не придерживаясь некоторых основных линий.

Тем временем Томлин обязуется убедиться, что его адаптация, посвященная Эйгону «Завоевателю» Таграриену, будет создана с уважением к Джорджу Мартину и его текстам.

«Я должен убедиться, что отдал уважение Джорджу и его текстам. К тому же история должна остаться драматической, несмотря на то, что персонажи будут меняться».

В отличие от создателей предыдущих двух сериалов, у сценариста нет тысяч страниц об Эйгоне Завоевателе, однако Томлин изучает полную историю «Пламени и крови».

К тому же Мэтсон прислушался к совету Мартина относиться к сериалу, как к историческому, формируя персонажей, подобных Наполеону или Александру Македонскому.

Сам Джордж Мартин ранее заявлял, что телеадаптации получаются хуже книжек «в 999 из 1000 случаев»:

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«Куда бы вы ни посмотрели, везде есть много сценаристов и продюсеров, которые хотят взять отличные истории и «сделать их своими». Кажется, неважно, был ли там вообще автор исходного материала».

Учитывая подход Томлина, тот стремится попасть в категорию исключений.

Его будущий сериал — это, по сути, прямой приквел «Дома дракона», который будет рассказывать историю кровавого и жестокого завоевания Вестероса Эйгоном I Таргариеном. События будут происходить примерно за 130 лет до большинства событий «Дома дракона», то есть почти за 300 лет до событий оригинального сериала «Игра престолов».

«Игра престолов» уже получила приквел с сериалом «Дом дракона», однако Джордж Мартин анонсировал сразу 7 проектов во вселенной: в частности «10 000 кораблей», вышеупомянутую историю об Эйгоне Завоевателе и «Рыцарь семи королевств». По «Ветрам зимы» (роману, который опаздывает на 10 лет) у писателя немного информации — еще в ноябре прошлого года он заявлял, что написал 1100 страниц, однако окончательную дату выхода так и не назвал.

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Источник: FandomWire

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