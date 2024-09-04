«Готовьтесь к токсичным изменениям»: Джордж Мартин говорит, что «Дом дракона» совершил ошибку, которая нарушит логику следующих сезонов

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Джордж Мартин сдержал свое обещание и проанализировал, «что пошло не так» в первых двух сезонах сериала «Дом дракона».

Сериал, адаптирующий роман Джорджа Мартина «Пламя и кровь», исключил персонажа, история которого, по мнению писателя, будет иметь большие последствия для последующих 3 и 4 сезонов. Речь идет о младшем сыне Эйгона и Хелены Таргариенов, принце Мейлоре.

«Когда Райан Кондал (шоураннер сериала, — прим. ред.) впервые озвучил такой поворот событий, я был против. Хотя сильно не спорил. Это изменение ослабило последовательность, и я это немного почувствовал», — пишет Мартин в блоге (через Variety).

Писатель пишет, что у Кондала могли быть для этого практические причины, учитывая то, что кастинг двухлетнего малыша, мог замедлить производство и повлиять на бюджет.

«Бюджет уже был проблемой для сериала «Дом дракона». Приходилось экономить средства, где только можно. К тому же Райан заверил меня, что мы не потеряли персонажа, а просто отложили его историю. Хелена могла родить его в третьем сезоне».

Чтобы понять, что здесь происходит, придется вернуться к событиям эпизода «Сын за сына», где Деймон нанимает городского охранника по прозвищу Кровь и крысолова по прозвищу Сыр для убийства принца Эймонда. Последнего убийцы так и не нашли, и вспоминая слова Деймона о «сыне за сына», решают забрать жизнь маленького Джейхериса, сына Эйгона и Хелены.

В версии Мартина Деймон не дает Крови и Сыру конкретной цели, а в самой сцене убийства появляются сразу три ребенка, а не два: вместе с Джейхерисом и его сестрой-близняшкой, был вышеупомянутый маленький принц Мейлор (поэтому Хелена выбирала сразу между тремя детьми, когда убийцы ее спрашивали, кто здесь наследник).

«Мне все еще нравится этот эпизод и сериал в целом. Но потеря «выбора Хелены» несколько ослабила сцену. Только читатели могли заметить ее отсутствие, однако зрители, которые никогда не открывали книгу «Пламя и кровь», все равно сочтут ее такой, что разбивает сердце», — добавляет Мартин.

В то же время отсутствие Мейлора может худшим образом повлиять на дальнейшие события сериала (далее — спойлеры к «Дому дракона» и «Пламя и крови» в частности):

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«Сам по себе Мейлор мало, что значит. Он маленький ребенок, и не ведет диалогов. Но его смерть… Потеря Мейлора стоила нам сцены с «Горьким мостом» со всем ее ужасом и героизмом; она подорвала мотивацию самоубийства Хелены, которое в свою очередь вывело тысячи людей на улицы с требованием справедливости. Ничего существенного в этом нет, однако такие моменты помогают связать сюжетные линии воедино, чтобы все выглядело логично и убедительно».

В конце блога Мартин написал, что в следующих двух сезонах следует ожидать еще больше «токсичных изменений».

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