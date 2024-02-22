Новости IT-бизнес 22.02.2024 в 12:40 comment views icon

Джим Райан перед отставкой дал советы преемнику и назвал главные игры каждого поколения PlayStation

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Юрій Орос

Автор новостей

Джим Райан перед отставкой дал советы преемнику и назвал главные игры каждого поколения PlayStation

Проработав три десятилетия в PlayStation, Джим Райан, который в следующем месяце покидает пост президента и генерального директора Sony Interactive Entertainment, стал свидетелем того, как индустрия, которую он любит, претерпевает кардинальные изменения. И с высоты своего опыта дал совет преемнику и назвал главные игры каждого поколения PlayStation

Я очень благодарен, что не работаю в скучной индустрии. Запуск PlayStation 5 в эпоху пандемии был самым большим вызовом — и в то же время самым полезным достижением за 30 лет его работы в Sony. Моя работа заключалась в том, чтобы излучать ощущение спокойствия и безмятежности. На самом деле я сидел за обеденным столом, опустив голову в руки, и думал, как мы это сделаем.

На пути Sony стояла гора препятствий. Мы собираем подавляющее большинство PlayStation в Китае. Другая проблема — заканчивать игры, когда разработчики не могли собраться вместе, поесть пиццы и поразмышлять о своем ремесле. И затем, не менее важная задача — продать наш продукт нашим потребителям, когда розничная торговля была полностью закрыта.

Райан объявил о своем решении уйти в отставку в сентябре прошлого года, передает Variety. С 1 апреля обязанности временного генерального директора SIE будет исполнять Хироки Тотоки, президент и главный операционный директор Sony. Райан говорит, что он полностью доверяет лидерству Тотоки и не сомневается в предстоящем выборе своего окончательного заместителя, который сделают Тотоки и генеральный директор Sony Кеничиро Йошида. Он поделился одним советом для нового босса PlayStation, который, по его мнению, должен оставаться «краеугольным камнем» для SIE:

Никогда не забывайте, что мы — индустрия развлечений. … Если мы продолжим развлекать, восхищать и удивлять наше сообщество геймеров, я думаю, что с господином Тотоки и теми, кто придет ему на смену, все будет хорошо.

Накануне своего увольнения Райан говорит, что не будет скучать по хроническому отставанию во времени и многим годам регулярных перелетов между штаб-квартирой Sony в Токио, его домом в Лондоне и офисом PlayStation в Сан-Матео, штат Калифорния.

Также Райан назвал свои лучшие игры для каждого поколения PlayStation:

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PS1: Ridge Racer, 1994

Я и большинство людей думали: «Вау, это действительно другая игра, в которую очень весело и приятно играть». Она установила стандарт для многих игр того поколения.

PS2: Grand Theft Auto 3, 2001 год

Это была трансформационная игра поколения и культурный момент. Она оказала огромное и длительное влияние на игровую индустрию и, конечно, на PlayStation.

PS3: Uncharted: Drake’s Fortune, 2007 год

Технологии на тот момент начинали позволять рассказывать истории, повествования и эмоции способом, отличным от всего, что было возможно до этого времени. Я очень горжусь тем, что это пришло из нашей собственной студии, Naughty Dog.

PS4: Marvel’s Spider-Man, 2018 год

Эта игра была такой удивительной и, кажется, так хорошо резонировала с сообществом PlayStation. Она подготовила нас к взлету во второй половине действительно успешного цикла.

PS5: God of War Ragnarök, 2022 год

Очевидно, что это отличная игра, и ее отлично оценили. Она совпала со временем, когда мы наконец смогли начать производить достаточное количество PlayStation 5. Все пошло как по маслу.

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