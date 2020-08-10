E Ink показала прототип сгибаемого ридера с поддержкой пера Wacom





Складным смартфонам с гибкими экранами стать мейнстримом пока так и не удалось, но, возможно, это сгибаемые ридеры электронных книг преуспеют больше? Компания E Ink Corporation, специализирующаяся на разработке дисплеев, выполненным по технологии электронных чернил (E Ink), как раз работает над таким устройством.

Исследователи E Ink уже достаточно давно работают над гибкими электрофоретическими дисплеями, и последний прототип наглядно демонстрирует потенциал таких экранов.

Предоставленной сайтом GoodEReader.com видео демонстрирует прототип складной электронной книги, разработанной E Ink.

В июне E Ink показывала более ранний прототип. Этот же выделяется рядом улучшений — более прочный шарнир, пять специальных кнопок внизу с правой стороны устройства и две световые панели, расположенные в верхней части экрана для подсветки. Также новый прототип поддерживает технологию перьевого ввода Wacom для создания заметок, аннотаций и выделения текста.

Идея складного ридера в целом представляется весьма интересной. Как и в случае со складными смартфонами, главное преимущество заключается в более компактных размерах устройства в сложенном состоянии. Кроме того, здесь складной форм-фактор добавляет определенный шарм, делая устройство больше похожим на формат обычной книги. К тому же, возможность делать заметки и синхронизировать материалы для чтения — весомый плюс к остальному.

Вот только, судя по этой демонстрации, технология еще далека от готовности. Лицевые панели у этого прототипа огромны, откидные световые панели напоминают гаджеты 1990-х годов, а создание заметок на электронных книгах по-прежнему сопряжено с большими задержками. Тем не менее будет интересно посмотреть, что в итоге из этого получится.

Источник: GoodEReader.com