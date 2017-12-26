Эдвард Сноуден создал Android-приложение Haven для наблюдения за окружающей обстановкой

Эдвард Сноуден совместно с инженером по вопросам безопасности Мика Ли в партнёрстве с The Guardian Project выпустили мобильное приложение под названием Haven для платформы Android. Оно предназначено для применения людьми, страдающими паранойей озабоченными вопросами безопасности и защиты своего имущества, пространства, информации.

Приложение Haven использует сенсоры смартфона для отслеживания различных параметров окружающего пространства. Например, при помощи акселерометра определяется движение мобильного устройства и окружающие вибрации, камера определяет движения окружающих объектов в поле зрения, микрофон фиксирует окружающие звуки, сенсор освещённости окружающей среды выявляет изменения освещения, система питания выявляет факт отключения аппарата от электрической сети. После установки и настройки приложение будет передавать собранные данные на другой смартфон пользователя при помощи безопасных способов связи, таких как Signal или Tor, используя сквозное шифрование. Например, если кто-то войдёт в помещение и попытается получить доступ к ноутбуку или документам в комнате, где расположен смартфон с приложением Haven, то пользователю будет отправлено уведомление на основной персональный смартфон. Или же приложение может быть установлено на персональный смартфон. Тогда оно сможет уведомлять доверенные контакты, если пользователю угрожает опасность.

Приложение Haven имеет открытый исходный код, что должно развеять опасения тех, кто может переживать из-за постоянного сбора данных сенсорами смартфона. В случае необходимости, опытные пользователи могут самостоятельно скомпилировать, используя ПО Android Studio и Gradle. Все необходимые библиотеки и данные доступны на GitHub. Готовое приложение Haven в статусе бета-версии доступно для бесплатной загрузки в магазине Play Store.

Источник: gsmarena