Эйфория проходит: владельцы возвращают Apple Vision Pro из-за дискомфорта, малой производительности или ненужности

Некоторые пользователи уже наигрались с гарнитурой совмещенной реальности Apple Vision Pro за $3500 и возвращают ее в магазин. За последние несколько дней в социальных сетях появилась волна сообщений владельцев Vision Pro, возвестивших мир о желании вернуть приобретенные гарнитуры. Apple позволяет вернуть любой продукт в течение 14 дней после покупки – для первой волны покупателей Vision Pro это актуально как никогда.

Дискомфорт при использовании стал одной из наиболее упоминаемых причин возврата. Люди говорят, что гарнитура вызывает у них головную боль и вызывает нарушение движения. Пользователи жалуются на вес устройства и находящийся спереди центр массы. Есть даже свидетельства, что использование устройства привело к разрыву кровеносного сосуда в глазу. Впрочем, пользователи VR-гарнитур на протяжении многих лет неоднократно сообщали о сухости и покраснении глаз.

«Несмотря на то, что она настолько неотразима в использовании, как я надеялся, ее было просто слишком неудобно носить даже в течение короткого периода времени как из-за веса, так и из-за дизайна ремешка. Я хотел ею пользоваться, но опасался надевать. Это просто слишком дорого и громоздко даже пытаться привыкнуть к постоянным головным болям и напряжению глаз, которые я испытывал. Я вернусь, когда выйдет следующая», — говорит Паркер Ортолани из The Verge.

Каждое человеческое тело уникально, что является проблемой для массового производства носиміх устройств. Комфорт неизбежно приносится в жертву – и это по-разному влияет на людей. В умных часах дело часто сводится к размеру и весу корпуса по сравнению с запястьем. Умные кольца упираются в размеры пальцев: многие имеют другой размер или проблемы с отеками. Для умных очков и минигарнитур низкая переносица может означать, что устройство просто соскользнет с лица или не заблокирует свет как надо.

Two hours after unboxing my Apple Vision Pro and using it, I decided to box it back up again and return it. It’s quite cool, but there’s nothing in it for me that I’ll use frequently enough to warrant my keeping it. — Alexander Torrenegra (@torrenegra) February 13, 2024

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Но аппаратное обеспечение – не единственная проблема. Люди жалуются на то, что Vision Pro не обеспечивает достаточной производительности за свою цену. Один из пользователей отметил головокружение и непригодность устройства для выполнения работы. Другой написал, что «опыт кодирования не убедил [его]», а проблемы с фокусировкой вызывали головную боль.

«Если я не использую это для производительности, и если я не люблю это для развлечений, и если на нем недостаточно игр, я просто не могу оправдать его сохранность», — написал один из пользователей Reddit.

Для Картера Гибсона, старшего менеджера, который управляет сообществом и занимается модерацией в Google, гарнитура недостаточно удобна и производительна:

«Трудно пользоваться многозадачностью [и переходить] между окнами. Некоторые типы файлов просто не поддерживаются Vision Pro».

Многие люди, желающие вернуть Vision Pro, отметили, что хотели бы попробовать Vision Pro следующего поколения. Другие подчеркивали, что проблема была не столько в технологии, сколько в отсутствии киллер фичи или комфорта. Но хотя жалоб и относительно много, пока нет статистики, насколько возврат Vision Pro стал массовым.

Джерело: The Verge

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