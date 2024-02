Эйфория проходит: владельцы возвращают Apple Vision Pro из-за дискомфорта, малой производительности или ненужности

Некоторые пользователи уже наигрались с гарнитурой совмещенной реальности Apple Vision Pro за $3500 и возвращают ее в магазин. За последние несколько дней в социальных сетях появилась волна сообщений владельцев Vision Pro, возвестивших мир о желании вернуть приобретенные гарнитуры. Apple позволяет вернуть любой продукт в течение 14 дней после покупки – для первой волны покупателей Vision Pro это актуально как никогда.

Дискомфорт при использовании стал одной из наиболее упоминаемых причин возврата. Люди говорят, что гарнитура вызывает у них головную боль и вызывает нарушение движения. Пользователи жалуются на вес устройства и находящийся спереди центр массы. Есть даже свидетельства, что использование устройства привело к разрыву кровеносного сосуда в глазу. Впрочем, пользователи VR-гарнитур на протяжении многих лет неоднократно сообщали о сухости и покраснении глаз.

«Несмотря на то, что она настолько неотразима в использовании, как я надеялся, ее было просто слишком неудобно носить даже в течение короткого периода времени как из-за веса, так и из-за дизайна ремешка. Я хотел ею пользоваться, но опасался надевать. Это просто слишком дорого и громоздко даже пытаться привыкнуть к постоянным головным болям и напряжению глаз, которые я испытывал. Я вернусь, когда выйдет следующая», — говорит Паркер Ортолани из The Verge.

Каждое человеческое тело уникально, что является проблемой для массового производства носиміх устройств. Комфорт неизбежно приносится в жертву – и это по-разному влияет на людей. В умных часах дело часто сводится к размеру и весу корпуса по сравнению с запястьем. Умные кольца упираются в размеры пальцев: многие имеют другой размер или проблемы с отеками. Для умных очков и минигарнитур низкая переносица может означать, что устройство просто соскользнет с лица или не заблокирует свет как надо.

Two hours after unboxing my Apple Vision Pro and using it, I decided to box it back up again and return it. It’s quite cool, but there’s nothing in it for me that I’ll use frequently enough to warrant my keeping it.

— Alexander Torrenegra (@torrenegra) February 13, 2024