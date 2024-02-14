Марк Цукерберг затестив гарнітуру Apple Vision Pro: «Quest 3 — краща, і крапка»

Гендиректор Meta особисто випробував нову гарнітуру Apple і має кілька цікавих думок з цього приводу.

На відео, опублікованому в Instagram, Марк Цукерберг звертає увагу на компроміси, до яких вдалася Apple, щоб перетворити привабливий дисплей у щось, що можна носити на голові, у прийнятному форм-факторі.

Далі Цукерберг зосереджується в основному на порівнянні Quest 3 з конкуренткою, зазначаючи, що продукт Meta на 120 грамів легший, що робить його зручнішим для носіння протягом тривалого часу, а також забезпечує вільніші рухи з огляду на відсутність батареї з дротом.

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Він вважає, що варіант Quest із фізичними ручними контролерами та відстеженням рук для керування — кращий, хоча й додає, що є прихильником відстеження очей у деяких випадках використання. Цукерберг також сказав, що Quest 3 має кращу «імерсивну» бібліотеку контенту, ніж Apple — але визнає, що Vision Pro на цю мить лідирує у розвагах.

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Ну і беззаперечний та, мабуть, найважливіший факт — Quest 3 «у 7 разів дешевша».

«Я не просто думаю, що Quest 3 — кращий продукт. Вона — точно кращий продукт, і крапка».

Meta дійсно має величезну перевагу і деякий час буде беззаперечним лідером у продажах гарнітур, однак Цукерберг не згадує на відео, що Apple має очевидно кращі апаратне забезпечення та екосистему розробників, і потрібен лише час, щоб набрати обертів у новій категорії продуктів.

Джерело: The Verge