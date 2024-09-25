Экс-CEO Alameda Research осудили на 2 года за участие в мошеннической схеме с криптобиржей FTX

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Федеральный судья Манхэттена 24 сентября вынес приговор в виде 2 лет лишения свободы с конфискацией $11 млрд бывшему руководителю Alameda Research, хедж-фонда FTX, Кэролайн Эллисон.

Судья признал, что она сыграла значительную роль в краже $8 млрд клиентских средств с криптобиржи FTX, которую основал ее бывший бойфренд Сэм Бенкман-Фрид. Эллисон грозило суммарно до 110 лет заключения. Но теперь она даже может претендовать на освобождение на несколько месяцев раньше за примерное поведение в тюрьме.

29-летняя Эллисон признала себя виновной по семи пунктам обвинений в мошенничестве и заговоре, а также выступила свидетелем обвинения на судебном процессе над Бенкманом-Фридом, которого в прошлом году признали виновным в мошенничестве и других преступлениях и приговорили к 25 годам заключения в связи с крахом FTX.

Эллисон с 2021 по 2022 год руководила Alameda Research, криптовалютным хедж-фондом, который основал Бенкман-Фрид.

32-летний Бенкман-Фрид воспользовался бумом цен на криптовалюту во время пандемии COVID-19, и к октябрю 2021 года уже имел $26 млрд. Он получил известность как щедрый благотворитель и спонсор Демократической партии США.

Богатство исчезло, когда FTX потерпела крах в ноябре 2022 года на фоне шквала клиентских выводов средств после слухов о финансовых проблемах криптобиржи и связанной с ней компании Alameda Research.

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Эллисон признала себя виновной в декабре 2022 года, сотрудничала со следствием, и заявила, что именно ее бывший парень приказал ей и другим брать деньги у клиентов FTX без их ведома.

Бенкман-Фрид оспаривает свой приговор и наказание.

Нишад Сингх и Гэри Ван, два других бывших руководителя FTX, которые сотрудничали с прокурорами, получат приговоры 30 октября и 20 ноября соответственно.

Источник: Bloomberg

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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