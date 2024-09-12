Эксперты назвали 3 альткоина, за которыми стоит внимательно следить

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

По данным экспертов Santiment, на криптовалютном рынке на сегодняшний день есть несколько альткоинов, на которые стоит обратить особое внимание. Среди них — Decentraland (MANA), The Graph (GRT) и Aave (AAVE). Все эти активы входят в первую 100-ку по рыночной капитализации.

Что делает их интересными? На бирже Binance наблюдается высокий процент шортов Суть шортинга — взять криптовалюту в долг и продать ее на бирже по текущей цене. После снижения стоимости, трейдер выкупает криптовалюту по более низкой цене, отдает взятое в долг и получает прибыль в виде разницы между стоимостью покупки и продажи. по этим альткоинам. Это означает, что многие трейдеры делают ставку на снижение их цены. Однако, если цена начнет расти, короткие позиции могут быть принудительно закрыты (ликвидированы), что приведет к еще более существенному скачку стоимости активов. Такая ситуация может создать благоприятные условия для быстрого роста цен на Decentraland (MANA), The Graph (GRT) и Aave (AAVE).

Таким образом, если на крипторынке наступит заметное восстановление, именно эти альткоины имеют потенциал для значительного скачка вверх.

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Источник: Santiment

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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