Количество USDT на биржах растет: что это значит для крипторынка?

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

С начала августа 2024 года аналитики CryptoQuant зафиксировали заметное увеличение объемов стейблкоина Тип криптовалюты, который привязан к стабильному активу, такому как национальная валюта (например, доллар США), золоту или другому товару USDT Стейблкоин, привязанный к стоимости доллара США. Это означает, что каждый USDT имеет фиксированную стоимость, которая примерно равна одному доллару. на криптовалютных биржах.

Интересно, что приток USDT на биржи сопровождается ростом количества мелких инвесторов. В частности, значительно увеличилось количество владельцев с балансами от $1 тысячи до $10 тысяч, тогда как количество крупных игроков практически не изменилось. Это может свидетельствовать о том, что растет интерес к криптовалютному рынку среди розничных инвесторов, которые ищут новые возможности.

В начале сентября общее предложение USDT достигло рекордной отметки — $125,01 млрд, что составляет 70,7% всего рынка стейблкоинов. Это указывает на высокий уровень доверия к USDT.

Обычно, когда стейблкоины начинают поступать на биржи и хранятся там в больших объемах, инвесторы готовятся покупать другие криптовалюты. Это может свидетельствовать о будущем потенциальном росте спроса, который повлечет за собой подорожание криптовалют. Однако, если глобальная экономическая ситуация останется нестабильной, приток USDT может означать лишь то, что инвесторы предпочитают хранить капитал в стейблкоинах, избегая более рисковых криптоактивов.

Тем временем на USDT упала тень

По данным Wall Street Journal, USDT получил статус «инкогнито-доллара» для таких стран, как Венесуэла и рф, где стейблкоин активно используется для обхода международных санкций.

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В частности, в Венесуэле USDT используется государственной нефтяной компанией Petroleos de Venezuela для оплаты поставок нефти. В материале также отмечается, что росбанк организует платежи с помощью USDT для своих клиентов.

Таким образом, по мнению авторов материала, USDT может представлять серьезную угрозу для финансовой системы США, поскольку он остается нерегулируемым активом. По их данным, объем торгов USDT за 2023 год превысил показатели платежной системы Visa, а прибыль компании Tether, которая эмитирует стейблкоин, составила $6,2 млрд — больше, чем у крупнейшего мирового поставщика ETF BlackRock.

Напомним, что компания Tether за первое полугодие 2024 года зафиксировала рекордную чистую прибыль в размере $5,2 млрд.

Тем временем Tether, TRON и TRM Labs объявили о создании альянса T3 Financial Crime Unit (T3 FCU), направленного на борьбу с незаконным использованием стейблкоина USDT на блокчейне TRON. На этот блокчейн приходится 51,34% от общего количества токенов USDT в обращении, или 60,78 миллиарда токенов.

Инициатива T3 FCU предусматривает тесное сотрудничество между государственным и частным секторами с целью улучшения безопасности и надежности цифровых активов.

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С момента запуска альянса T3 FCU уже удалось заморозить более $12 млн по делам, связанным с вымогательством и инвестиционными мошенническими схемами.

Источник: The Wall Street Journal, CryptoQuant, Tether

Раздел Крипто выходит при поддержке ?

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