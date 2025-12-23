Эксперты назвали браузеры с "худшей" конфиденциальностью: Chrome на втором месте

Эксперты по цифровой безопасности назвали браузеры, которые имеют худший уровень конфиденциальности. Google Chrome почти добрался до «пьедестала».

По итогам исследования Digitain за декабрь 2025 года он занял второе место по уровню риска для данных пользователей. А вот первое место антирейтинга возглавил ChatGPT Atlas — новый браузер от OpenAI, который получил 99/100 баллов по шкале риска конфиденциальности.

Эксперты говорят, что ChatGPT Atlas провалил проверку на «разделение состояний» — то есть сайты могут следить за пользователем даже между разными сессиями. Проблемы нашли сразу везде: сайты могут узнавать вас даже без cookies, есть проблемы с блокировкой трекеров и базовой безопасностью соединения и навигации.

Лишь немного лучший результат показал Google Chrome — 76/100 баллов. Несмотря на многочисленные настройки безопасности, он все равно имеет высокий уровень угроз для конфиденциальности. Рядом с Chrome в рейтинге разместились Vivaldi с показателем 75 и Microsoft Edge с баллом 63. Все они попали в зону повышенного риска.

Полный список десяти браузеров с наихудшими показателями конфиденциальности выглядит так (чем ниже число — тем лучше уровень защиты):

ChatGPT Atlas — 99

Google Chrome — 76

Vivaldi — 75

Microsoft Edge — 63

Opera — 58

Ungoogled — 55

Mozilla Firefox — 50

Apple Safari — 49

DuckDuckGo — 44

Tor — 40

Руководитель группы цифрового маркетинга Digitain Паруйр Арутюнян отдельное внимание обратил на браузеры с интегрированным ИИ, которых становится все больше. Даже Mozilla Firefox недавно объявила об огромных измененияхчтобы догнать своих конкурентов. По его словам, миллионы людей сейчас тестируют эти новинки из-за хайпа вокруг ИИ, но это вовсе не гарантирует их безопасность.

«Эти браузеры имеют интересные функции, которых нет в традиционных, но пользователям нужно остановиться и проверить, насколько они на самом деле безопасны. ИИ работает, собирая и обучаясь на основе данных, а это означает, что эти инструменты могут собирать больше вашей личной информации, чем вы осознаете», — отмечает Арутюнян.

Далее эксперты сравнили браузеры, которые традиционно позиционируют себя как ориентированные на конфиденциальность, показали значительно лучшие результаты. Хотя Mullvad Browser и Brave не попали в список выше, они получили более низкие баллы риска и считаются более надежными в плане защиты от слежки.

