LG и Mozilla "дали заднюю": можно будет снести Copilot и отключить ИИ в Firefox

В последнее время функции искусственного интеллекта постоянно появляются в сферах, где их пользователи либо не ожидают, либо вообще не хотят видеть. Из последних таких примеров можно вспомнить интеграцию Copilot в умные телевизоры LG с webOS, планы Mozilla сделать из Firefox «современный ИИ-браузер» и даже торговый автомат с ИИ, который потом начал раздавать все даром.

LG оперативно отреагировала на критику пользователей и объяснила, как именно Microsoft Copilot появляется на телевизорах с webOS. Компания подчеркнула: Copilot не является предустановленным приложением и не работает как встроенный сервис операционной системы.

Об этом в комментарии для Tom’s Hardware сообщил Крис Де Мария, директор по связям с общественностью LG Electronics North America. По его словам, Copilot реализован как ярлык — иконка быстрого доступа. По нажатию она открывает сайт Microsoft Copilot во встроенном браузере телевизора, а не запускает отдельное приложение.

LG подчеркивает, что такая реализация ограничивает доступ Copilot к системе. Например, микрофон не активируется автоматически и начинает работать только после явного согласия пользователя через интерфейс браузера. Фактически это то же самое, что самостоятельно зайти на сайт Copilot через webOS-браузер.

Компания также признала проблему выбора для пользователей. Де Мария заявил:

«LG Electronics уважает выбор потребителей и предпримет шаги, чтобы позволить пользователям удалять ярлык, если они этого желают».

Таким образом LG подтвердила, что в будущем обновлении webOS появится возможность убрать плитку Copilot с главного экрана. Точные сроки обновления пока не назвали.

Хочеш знати більше, ніж ChatGPT 5? Підписуйся на ITC.ua у Telegram ПІДПИСАТИСЯ

LG отмечает, что нынешняя реализация намеренно ограничена ярлыком в браузере и не предусматривает глубокой интеграции с webOS, данными или системными ресурсами. Появятся ли расширенные интеграции Copilot в будущем, компания не уточняет.

Параллельно Mozilla подтвердила, что в Firefox появится единая опция для полного отключения всех ИИ-функций. Внутри компании ее называют AI kill switch (аварийный выключатель ИИ).

Вот как это комментирует разработчик Mozilla под ником Jake:

«Кое-что осталось непонятным: в Firefox будет опция для полного отключения всех функций ИИ. Внутренне мы называли это «AI kill switch». Я уверен, что она выйдет под менее убийственным названием, но именно так серьезно и абсолютно мы к этому относимся».

После волны критики сотрудники Mozilla объяснили, что все ИИ-функции будут работать по принципу opt-in (подключение по желанию), а «аварийный выключатель» полностью уберет любые элементы ИИ и не будет показывать их в будущем. В то же время компания признает, что существуют «серые зоны» — например, считается ли opt-in появление новой кнопки на панели инструментов.

Пока Mozilla не раскрыла, как именно этот выключатель будет работать при переустановке браузера, на нескольких ПК или после сброса профиля, и можно ли будет управлять им через политики.

Источник: tomshardware, videocardz