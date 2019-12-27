Видео дня: ожидаемый электрический кроссовер Tesla Model Y живьём с близкого расстояния





Tesla вовсю готовится к выпуску на рынок второго массового автомобиля, который имеет все шансы затмить успех седана Model 3. Конечно же, речь идет о родственном (общая и платформа, и большая часть компонентов (75%)) компактном кроссовере Model Y, который был официально представлен в марте. Tesla планирует начать серийный выпуск Model Y на заводе во Фримонте к лету 2020 года и вот сейчас в сети появились фото и ролик с участием предсерийного экземпляра Model Y, проходящего ездовые испытания на дорогах США. В отличие от предыдущих фото и видео, эти достаточно качественные и позволяют хорошо рассмотреть горячо ожидаемый потенциальный бестселлер живьем.

В объектив чьей-то камеры попала Model Y в топовой версии Performance с двумя моторами, о чем свидетельствует соответствующая надпись на кузове сзади. Другой водитель заснял Model Y в кузове белого цвета на одной из парковок в Сан-Луис-Обиспо (Калифорния). Среди других отличительных особенностей героя ролика можно отметить затемненные стекла и светотехнику, покрашенные в черный цвет дверные ручки и новые «аэродинамические» диски Power Sports Aero.

Напомним, топовая версия Perfomance автомобиля Model Y стоимостью $60 тыс. (для рынка США) сможет разгоняться с 0 до 96 км/ч за впечатляющие 3,5 с, развивать максимальную скорость 240 км/ч и проезжать на одном заряде 450 км (в американском тестовом цикле EPA). Кроме Perfomance, будет еще три варианта Model Y: базовая Tesla Model Y (версия Standart Range) с запасом хода 370 км, разгоном с 0 до 96 км/ч за 5,9 секунды и максимальной скоростью 190 км/ч за $39 тыс., дальнобойная версия Long Range (запас 482 км, разгон до «сотни» за 5,5 с, «максималка» — 210 км/ч) за $47 тыс. и двухмоторная версия AWD (запас 450 км, разгон до «сотни» за 4,8 с и «максималка» 220 км/ч) за $51 тыс.

Сам факт того, что автомобили Model Y все чаще замечают на дорогах — явный признак скорого начала серийного производства. Предполагается, что Tesla запустит конвейер в ближайшие месяцы. Остается добавить, что первым делом в продажу поступят более дорогие Model Y, тогда как народная версия компактного кроссовера станет доступна немного позже, ранее в качестве предварительных сроков называлась «весна 2021 года», но с учетом переноса выпуска на квартал раньше, теперь можно ориентироваться на конец 2020 года.

Тем временем акции Tesla уже стоят $430 (+10$ за три дня) за одну ценную бумагу и продолжают дорожать.

Источник: Electrek