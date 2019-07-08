Электрический спорткар Volkswagen ID. R побил абсолютный рекорд трассы в Гудвуде, который 20 лет удерживал болид Formula 1 [видео]





Электрический спорткар Volkswagen ID. R продолжает собирать рекорды на самых популярных гоночных трассах мира. После победы и рекорда на горной гонке Пайкс Пик и северной петле Нюрбургринга, этот электромобиль установил абсолютный рекорд на Фестивале скорости в Гудвуде.

Модель VW ID. R c французским гонщиком Роменом Дюма за рулем поднялся на холм в Гудвуде всего за 39,9 секунды, став первым автомобилем за всю историю соревнований, которому удалось «выехать» за пределы 40 секунд. Предыдущий рекорд в 41,6 секунды был установлен еще 20 лет назад пилотом Formula 1 Ником Хейдфилдом, который преодолел трассу на болиде McLaren F1 MP4/13 сезона 1998 года.

Команда Volkswagen модифицирует спорткар VW ID. R под каждую из трасс, изменяя соответствующим образом аэродинамику и другие характеристики модели. В частности, для сверхкороткой гонки в Гудвуде длиной всего 1,86 км, специалисты радикально снизили емкость батареи, благодаря чем вес электромобиля с водителем составил менее 1000 кг (на 100 кг меньше, чем для гонок в Пайкс Пик и Нюрбургринге).

Также была отключена система Drag Reduction System (DRS) и использованы специально разработанные Bridgestone шины. А вот мощность пары электродвигателей осталась прежней — это 500 кВт (680 л.с.) с крутящим моментом 650 Нм, чего хватает, чтобы разогнать спорткар от 0 до 96 км/ч (0-60 миль/ч) всего за 2,25 секунды.

Источник: Volkswagen