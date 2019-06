Гоночный спорткар Volkswagen ID. R побил рекорд Нюрбургринга среди электромобилей, показав время 6 минут 5,3 секунды (это второе лучшее время среди всех автомобилей)

Гоночный электромобиль Volkswagen ID. R побил рекорд прохождения круга трассы Нюрбургринг среди электромобилей, отобрав его у NIO EP9. Немецкий спорткар прошел круг за 6 минут 5,3 секунды со средней скоростью 206,96 км/ч, тогда как у представителя китайского автопрома в 2017 году на это ушло на 40 секунд дольше — 6 минут 45,9 секунды.

Нельзя не отметить и тот факт, что Volkswagen ID. R показал второе время среди всех автомобилей, пытавшихся покорить «Северную петлю». Первое место до сих пор занимает Porsche 919, показавший умопомрачительное время 5 минут 19,6 секунды.

За рулем гоночного электромобиля VW ID. R находился французский гонщик Ромен Дюма, который год назад занял первое место на горной гонке Пайкс Пик с результатом 7 м 57 с, побив абсолютный рекорд трассы сразу на 16 секунд.

6:05.336 minutes! New electric lap record by the Volkswagen ID.R on the Nürburgring-Nordschleife.

With an average speed of 206.96 km/h, the ID.R once again underlined the impressive performance capabilities of Volkswagen's electric drive.

— VolkswagenMotorsport (@volkswagenms) 3 июня 2019 г.