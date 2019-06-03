Гоночный спорткар Volkswagen ID. R побил рекорд Нюрбургринга среди электромобилей, показав время 6 минут 5,3 секунды (это второе лучшее время среди всех автомобилей)

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Гоночный электромобиль Volkswagen ID. R побил рекорд прохождения круга трассы Нюрбургринг среди электромобилей, отобрав его у NIO EP9. Немецкий спорткар прошел круг за 6 минут 5,3 секунды со средней скоростью 206,96 км/ч, тогда как у представителя китайского автопрома в 2017 году на это ушло на 40 секунд дольше — 6 минут 45,9 секунды.

Нельзя не отметить и тот факт, что Volkswagen ID. R показал второе время среди всех автомобилей, пытавшихся покорить «Северную петлю». Первое место до сих пор занимает Porsche 919, показавший умопомрачительное время 5 минут 19,6 секунды.

За рулем гоночного электромобиля VW ID. R находился французский гонщик Ромен Дюма, который год назад занял первое место на горной гонке Пайкс Пик с результатом 7 м 57 с, побив абсолютный рекорд трассы сразу на 16 секунд.

Напомним, что спортивный электромобиль Volkswagen ID. R оснащается двумя электродвигателями с общей мощностью 680 л.с. (500 кВт) и крутящим моментом 650 Нм. Этого хватает, чтобы разогнать спорткар от 0 до 96 км/ч (0-60 миль/ч) всего за 2,25 секунды. При этом весит болид менее 1.100 кг с учетом массы пилота.

Ранее мы рассказывали, что электромобиль Volkswagen ID. R не вернется в 2019 году на Пайкс Пик для защиты титула, а сосредоточится на подготовке к чемпионату e-WRX и других гонках.

Источник: Top Gear