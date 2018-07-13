На холм в Гудвуде впервые поднялись автономные автомобили — футуристичный Roborace и классический Mustang с «пьяным» беспилотником [видео]

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Соревнования по скоростному подъему на холм в Гудвуде не так известны, как горная гонка Пайкс Пик, однако там тоже происходят интересные события и анонсы. К примеру, в рамках нынешнего Фестиваля скорости «Goodwood Festival of Speed 2018» на холм попытались самостоятельно забраться сразу несколько автономных автомобилей, среди которых были беспилотные автомобили Roborace и Mustang.

В Roborace особо отметили, что их беспилотник поднялся на холм абсолютно самостоятельно, без помощи удаленного водителя. Разработчики сняли процесс квалификации в формате 360-градусного видео и опубликовали его на всеобщее обозрение:

А вот беспилотнику, собранному на основе классического Mustang 1965 года специалистами из Siemens и Университета Крэнфилда, повезло заметно меньше.

Мало того, что дистанцию он прошел в несколько раз медленнее, так еще за манеру вождения его окрестили «пьяным беспилотником», а в некоторые моменты (1:50, 3:25) тестовому пилоту даже приходилось брать управление в свои руки во избежание аварии.

Напомним, что система автономного управления Roborace основана на «суперкомпьютере» NVIDIA Drive PX2, который обрабатывает данные с разнообразных сенсоров (камеры, радары, лидары, GPS), формирует в реальном времени трехмерную цифровую карту окружения и выдает необходимые команды системе управления.

Источник: InsideEV’s