Новости Авто 24.12.2025 comment views icon

Энергия на 400 км за 5 минут: BYD показала работу новой зарядной станции для авто

Енергія на 400 км за 5 хвилин: BYD показала роботу нової зарядної станції для авто

BYD еще ближе подошла к тому, чтобы зарядка электромобиля по скорости не отличалась от заправки бензинового авто. Новое видео демонстрирует, как ее электрокар за пять минут получает около 400 км запаса хода.

Во время презентации новой платформы Super e-Platform в марте генеральный директор BYD Ван Чуаньфу прямо очертил цель компании:

«Окончательное решение — сделать зарядку такой же быстрой, как заправка бензинового автомобиля».

Именно так BYD планирует бороться с так называемой «тревогой зарядки», которая до сих пор сдерживает часть водителей от перехода на электротягу.

Super e-Platform стала первой серийной «полнодоменной 1000-вольтовой архитектурой» для легковых авто. Вместе с ней BYD представила Flash Charging Battery — батарею с рекордными параметрами: ток зарядки 1000 А и скорость 10C. В пиковом режиме такая система обеспечивает мощность до 1 МВт (1000 кВт).

По заявлению компании, это позволяет электромобилям с этой архитектурой восстанавливать до 400 км запаса хода (по циклу CLTC) всего за 5 минут зарядки.

Что важно, речь идет не только об экспериментах в лабораторных условиях. Первыми серийными моделями на базе Super e-Platform стали седан Han L и кроссовер Tang L. BYD вывела их на рынок уже через месяц после анонса. Стартовая цена составляет 219 800 юаней, что эквивалентно примерно $30 тыс.

С началом массовых поставок в Китае появились и реальные демонстрации скорости зарядки. В видео, опубликованном в X пользователем Dominic Lee, электромобиль BYD заряжается с мощностью до 746 кВт. По оценке, достижение уровня заряда 70% занимает около 4 минут 40 секунд.

По данным BYD, Han L может зарядиться с 10% до 70% за 6 минут, а полная зарядка батареи занимает около 20 минут. Кроссовер Tang L, который также использует 1000-вольтовую архитектуру, добавляет 370 км запаса хода за 5 минут, а полная зарядка занимает примерно 30 минут.

В компании подчеркивают, что Flash Charging Battery позволяет электромобилям получать такой же запас хода, который авто с ДВС получает при заправке на АЗС, «в конечном итоге сокращая время зарядки до времени заправки».

Источник: electrek

