Вышел Mercedes GLB от €53,5 тыс.: 7 мест, 800 В зарядка и запас хода до 631 км

Вадим Карпусь

Вийшов Mercedes GLB від €53,5 тис.: 7 місць, 800 В зарядка і запас ходу до 631 км

Mercedes-Benz показала новое поколение Mercedes GLB, сделав ставку на семейный формат. Это семейный SUV для тех, у кого много дел, детей или багажа. Главный акцент сделали на электрических версиях: GLB 200, GLB 250+ и GLB 350 4MATIC.


Характеристики Mercedes-Benz GLB

Базовая версия Mercedes-Benz GLB 200 имеет двигатель мощностью 165 кВт и обеспечивает автономность до 431 км (по циклу WLTP). Версия GLB 250+ предлагает 200 кВт мощности двигателя и запас хода до 631 км на одном заряде. Топовый вариант GLB 350 4MATIC получил полный привод и суммарную мощность 260 кВт, однако чуть меньшую автономность — до 614 км. Версии 250+ и 350 оснащены батареей с полезной емкостью 85 кВт-ч, а младшая модификация — 58 кВт-ч.

Mercedes использовала 800-вольтную архитектуру, которая позволяет быстро заряжать авто. При наличии соответствующей мощной станции можно добавить до 260 км пробега всего за 10 минут, а максимальная мощность зарядки достигает 320 кВт.


Для тех, кто не готов полностью переходить на электротягу, доступны гибридные версии с 1,5-литровым двигателем и небольшим электромотором.

Mercedes-Benz GLB можно выбрать в версии на пять или семь мест. Второй ряд сидений двигается вперёд и назад на 14 см, поэтому можно быстро изменить баланс между пространством для пассажиров и багажом. Третий ряд рассчитан на людей ростом до 1,71 м. Впереди есть дополнительный багажник объемом 127 литров, а основной отсек вмещает до 540 литров (с разложенными сиденьями до 1715 литров) груза.

Новый Mercedes-Benz GLB имеет длину 4732 мм, ширину — 1861 мм, высоту — 1687 мм, а колесная база составляет 2889 мм.

Для бездорожья предусмотрели режим Terrain Mode (в версиях с полным приводом). Камеры помогают видеть, что находится под передней частью авто, создавая эффект «прозрачного капота». GLB способен тянуть прицеп весом до 2000 кг.

Интерьер и безопасность

Салон получил систему MBUX Superscreen, которая объединяет сразу три дисплея под одним стеклом. Автомобиль использует искусственный интеллект от Google и Microsoft. С ним можно общаться голосом, а также получать объяснения сложных тем в простой форме. На экране даже есть виртуальный аватар, который меняет цвет.


Инженеры интегрировали в авто тепловой насос, который позволяет быстрее прогревать салон даже при -7°C, используя тепло от батареи и моторов. Система очистки стекла подает воду прямо через щетки, что уменьшает разбрызгивание. Двери прикрывают нижнюю часть кузова, поэтому одежда остается чистой.

Автомобиль использует 8 камер и 5 радаров, что обеспечивает работу системы помощи водителю. Он может сам менять полосу движения после сигнала поворота. Для дополнительной безопасности в салоне реализовали центральную подушку безопасности между водителем и пассажиром. В случае аварии система автоматически отключает высоковольтную батарею.

Цена

В Германии электрический GLB 200 стоит от €53 454,80, а лизинг стартует примерно с €360 в месяц. Цена гибридной версии составляет от €50 396,50.

Источник: arenaev

