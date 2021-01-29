Epic Games Store: итоги 2020 года в цифрах (рост аудитории в полтора раза при прежней выручке)

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И 749 миллионов бесплатно розданных копий игр.

Epic Games опубликовала большую запись в официальном блоге Epic Games Store (EGS), где подвела итоги 2020 года, представив подробную статистику работы магазина за двенадцать месяцев, а также вкратце рассказала о планах на следующие 12 месяцев.

Активность пользователей

Общее число зарегистрированных пользователей EGS за год выросло в полтора раза — со 102 до 160 миллионов. Число ежедневно активных пользователей возросло на 192% и составило 31,3 миллиона игроков. Для сравнения, в Steam этот показатель ровно вдвое выше — 62,6 миллиона игроков.

Максимальное число одновременно играющих пользователей увеличилось почти вдвое — с 7 миллионов (наибольшее значение, зафиксированное в 2019 году) до 13 миллионов человек.

Количество ежемесячно активных пользователей в декабре с 32 миллионов (в 2019 году) увеличилось до 56 миллионов.

За год люди провели в играх 5,7 миллиарда часов: показатель вырос на 70% больше. Для сравнения, в Steam проведенное пользователями за играми в 2020 году время выросло в полтора раза — до 31,3 миллиарда часов.

Финансовые показатели

За 12 месяцев игроки потратили в EGS 700 миллионов долларов — это всего лишь на 3% выше показателя 2019 года (680 миллионов долларов). Играм от сторонних разработчиков (вычитаем Fortnite) достался 265 миллион долларов (37% от общей выручки).

Статистика по раздачам

За 12 месяцев Epic бесплатно раздала в своем магазине 103 игры, которые игроки «забрали» на свои аккаунты более 749 миллионов раз. Средняя оценка этих игр на OpenCritic — 77%, а их общая стоимость без скидок (при американских ценах) достигает 2407 долларов.

Выплаты авторам контента по играм и статистика по соцсетям

Реферальные коды от создателей контента (стримеры, летсплееры, блогеры, журналисты) из 235 стран в общей сложности были использованы при покупке игр 4,3 миллиона раз против 1,73 миллиона раз в 2019 году. Конкретные суммы не называются.

Количество подписчиков на аккаунты EGS в соцсетях существенно выросло: сильнее всего в Instagram — на 137%, до 5,5 миллиона подписчиков. Немного отстает Twitter-аккаунт — 4,1 миллиона подписчиков (+20% за год), а наименьшее число подписчиков у EGS в Facebook — 1,1 миллиона (+71% за год).

Бестселлеры в EGS по всему миру

Топ-10 наиболее финансового успешных игр EGS без распределения по местам: