Инфографика Valve с итогами 2020 года в Steam показывает, что ПК гейминг на подъеме — и VR тоже

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Под конец 2020 года Valve назвала самые популярные и наиболее финансово успешные игры 2020-го в магазине Steam, а сейчас компания Гейба Ньюэлла опубликовала большую инфографику с подробной статистикой за 12 месяцев работы крупнейшего игрового магазина.

Пользовательская активность

С началом пандемии и введением локдаунов увеличилось как игровое время, так и число пользователей, приобретающих и запускающих игры, что закономерно привело к новым рекордам. Ежемесячна аудитория Steam выросла до 120,4 миллиона человек (против 100 миллионов в Xbox Live и 107 миллионов в PlayStation Network), ежедневная — до 62,6 миллиона, пиковое число одновременных игроков — до 24,8 миллиона (в первые дни 2021-го оно превысило 25 миллионов), числу новых покупателей — до 2,6 миллиона в месяц, проведенное за играми время выросло в полтора раза — до 31,3 миллиарда часов, а число приобретенных на 21,4%.

Магазин и фестивали игр

Крупнейшие сезонные распродажи года (летняя, осенняя и зимняя) стали рекордными по выручке для разработчиков и издателей.

В период с зимней распродажи 2019 года до зимней распродажи 2020 года число игр, заработавших более 100 000 долларов США, выросло на 36%.

Весенний фестиваль игр Steam с несколькими десятками демоверсий привлек значительный интерес — 559 000 активаций.

с несколькими десятками демоверсий привлек значительный интерес — 559 000 активаций. Летний фестиваль , который включал в себя более 900 демоверсий, прямые трансляции и интервью с разработчиками наделал еще больше шума — 4 миллиона пользователей из 202 стран загрузили по крайней мере одну демоверсию, добавления в списки желаемого увеличились в среднем на 82%, миллионы людей наблюдали за прямыми трансляциями, а видео разработчиков в центре внимания просмотрели сотни тысяч пользователей.

, который включал в себя более 900 демоверсий, прямые трансляции и интервью с разработчиками наделал еще больше шума — 4 миллиона пользователей из 202 стран загрузили по крайней мере одну демоверсию, добавления в списки желаемого увеличились в среднем на 82%, миллионы людей наблюдали за прямыми трансляциями, а видео разработчиков в центре внимания просмотрели сотни тысяч пользователей. Вслед за успехом этого события осенний фестиваль игр Steam привел к активации 5,1 миллиона демоверсий.

Лаборатории Steam и программа очков Steam

В феврале в Steam ввели экспериментальную функцию 008: «Во что сыграть?», использующую технологию машинного обучения, как у интерактивного советника (он вышел в общий доступ в марте и быстро доказал свою ценность и стал постоянной функцией в библиотеке Steam). Также в феврале эксперимент 004: «Поиск» стал доступен более широкому кругу пользователей и получил свое мини-обновление с введением расширения запросов . Эксперимент 006: «Рекомендации сообщества» был выпущен для всех пользователей в июле в первую годовщину празднования лабораторий Steam .

(он вышел в общий доступ в и быстро доказал свою ценность и стал в библиотеке Steam). Также в феврале эксперимент стал доступен более широкому кругу пользователей и получил свое мини-обновление с введением . Эксперимент был выпущен для всех пользователей в июле в . В 2020 году появилась программа очков Steam , добавляющая функции, которые награждают пользователей за покупку игр или активное участие в сообществе. На данный момент 15,5 миллиона пользователей потратили свои очки на 99 миллионов предметов, и более 2 миллионов пользователей выдали 7 миллионов наград другим членам сообщества.

SteamVR

Продажи VR-проектов увеличились на 32% в течение года, а выход Half-Life: Alyx добавил к росту еще 39%.

добавил к росту еще 39%. Более 1,7 миллиона пользователей Steam впервые запустили VR-игры в 2020 году, а спрос на VR-гарнитуру Valve Index опережал предложение вплоть до конца 2020 года.

На платформе SteamVR прошло более 104 миллионов игровых сессий, а среднее время сессии составило около 32 минут (это привело к увеличению общего игрового времени на 30%).

Контроллеры в Steam

По состоянию на конец 2020 года 46,6 миллиона пользователей играли с контроллерами. Для сравнения, к концу 2019 года их было 31,8 миллиона.

Контроллеры стали использовать на 66,6% чаще — 1,68 миллиарда игровых сессий против 1,01 миллиарда в 2019 году.

Количество сессий в играх с интегрированной системой ввода Steam за год выросло на 242 миллиона, до 452 миллионов.

Linux и Steam Play

История проекта Proton, являющегося частью инициативы Steam Play (возможность играть в купленные игры независимо от платформы), началась в 2018 году. Цель инициативы — обеспечить простую возможность запуска Windows-игр из каталога Steam на Linux. В феврале вышла новая версия Proton под порядковым номером 5 , которая обеспечила поддержку множества новых игр. Общие усилия Valve и разработчиков в рамках Proton привели к тому, что крупные релизы 2020 года, такие как DEATH STRANDING , Horizon Zero Dawn и Cyberpunk 2077 , можно было играть на Linux в день выпуска или вскоре после него.

Трафик