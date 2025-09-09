Новости IT-бизнес 09.09.2025 comment views icon

Эпик фейл: Microsoft использовала изображение с iPad в рекламе планшета Surface Pro

Епік фейл: Microsoft використала зображення з iPad у рекламі планшета Surface Pro

Как сказал один из пользователей X, даже Microsoft не может заставить себя пользоваться Surface. Apple должна была бы нанять в отдел маркетинга того работника, который это сделал.

Официальный аккаунт Microsoft Surface опубликовал пост с рекламой планшета Surface Pro в X. Подпись к фото называла планшет «лучшим приятелем в исследованиях». Но какой гаджет на самом деле лучший друг в исследованиях? Вероятно, это можно узнать, если взглянуть на экран планшета: на нем можно заметить элементы интерфейса iPadOS.

Точнее, это Microsoft Word, но сверху есть строка состояния с iPad (на Windows верхней панели вообще нет). Как отмечает Джез Корден из Windows Central, который написал об этом забавном моменте, если уж фотошопите, то можно было бы потратить еще 10 секунд, чтобы убрать лишнее. Автор делает предположение, что команда SMM, которая создала пост, возможно, никогда не держала Surface в руках. Маянк Пармар из Windows Latest, который тоже сделал скриншот, считает, что это мог быть стажер Microsoft, неудачно использовавший ИИ при создании изображения.

Епік фейл: Microsoft використала зображення з iPad у рекламі планшета Surface Pro
Фото того же поста, уже с комментарием / Windows Central

«Это напоминает мне времена, когда Surface имел контракт с NFL, а комментаторы постоянно называли их iPad», — отмечает Корден.

В таком состоянии пост провисел более 20 часов и имел бешеный успех в виде 483 тысячи просмотров. Microsoft, конечно, удалила его, но скриншоты сделал каждый, кто мог, и интернет живо начал смеяться. Пользователи X шутят, что Microsoft забыла, на какой операционной системе работают ее планшеты. Кто-то удивляется, как это компания стоимостью в триллионы долларов пропускает подобные ляпы.

Епік фейл: Microsoft використала зображення з iPad у рекламі планшета Surface Pro
Увеличенное изображение / Windows Latest

Так на экране Surface Pro скриншот с iPad? Возможно, дела даже хуже. Планшет на картинке… более похож на iPad, чем на Surface. Не видно ни подставки, ни обложки Type Cover и т.д. — нет никаких узнаваемых черт бренда. Форма экрана также кажется более близкой к 4:3, в то время как дисплей Surface Pro имеет соотношение размеров 3:2.

Что касается настоящих устройств Apple, их презентацию можно будет увидеть уже сегодня. Там даже могут быть iPad, но, скорее всего, релиз планшетов состоится позже. Кстати, Apple недавно похожим образом прорекламировала телефоны Samsung.

