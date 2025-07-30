Новости WTF 30.07.2025 comment views icon

Забыли как выглядит iPhone? Apple случайно прорекламировала Samsung Galaxy Flip7 на своей официальной странице

author avatar

Катерина Даньшина

Редактор новостей

Забыли как выглядит iPhone? Apple случайно прорекламировала Samsung Galaxy Flip7 на своей официальной странице

Официальный аккаунт поддержки Apple в китайской соцсети Weibo случайно опубликовал рекламное видео складного смартфона от Samsung.

Сама публикация была посвящена функции родительского контроля для загрузок в App Store, но почему-то сопровождалась рекламным тизером Galaxy Flip7. Видео довольно быстро удалили, но известный инсайдер PhoneArt успел зафиксировать эту досадную ошибку.

Пользователи изрядно посмеялись в комментариях к публикации, предполагая, что Samsung и Apple просто используют одно PR-агентство в Китае, а сотрудник случайно спутал аккаунты. Другой вариант — автор мог скопировать ссылку для личных целей (например, чтобы отправить другу), но не успел заменить ее на нужную от Apple.

Последние складные смартфоны Samsung — как Flip7, так и Galaxy Fold7 — захватывают отрасль, пока Apple пытается разобраться с собственной альтернативой и создать устройство с полностью незаметной складкой. Предыдущие отчеты этого года сообщали, что производство в конечном итоге получило «зеленый свет» и уже начата работа над специализированной производственной линией для дисплеев iPhone Fold.

Аналитики JPMorgan ожидают запуск складного смартфона от Apple уже в 2026 году как часть линейки iPhone 18 с экраном книжного типа и ценой от $1999. Ожидается, что устройство может принести Apple доход в $65 млрд.

Между тем в сети уже появились первые «живые» фото iPhone 17 Pro. Всю линейку традиционно ожидаем к презентации осенью, со сверхтонкой версией Air, в том числе.

Apple iPhone 17 Pro получит 8x зум, еще одну кнопку и профессиональное приложение, — инсайдер

Источник: 9to5mac, PhoneArena

Популярные новости

Финал сериала «Очень странные дела» — первый трейлер показал звезду «Терминатора» с намеком на эпическую битву с Векной
Договорились: Гейб Ньюэлл из Valve любит работать с российскими партнерами и хочет поехать в Россию
Ноутбучная NVIDIA RTX 5090 получила +20% производительности от увеличения мощности
Видеокарта за $500 000 — Asus RTX 5090 ROG Astral Real Gold Edition содержит 5 кг золота
Сериал ужасов «Оно» намекает на странную связь Пеннивайза с кинохитом Стивена Кинга 31-летней давности
Intel передумала: процессоры Nova Lake могут получить аналог 3D V-Cache на 144 МБ
«Звездные войны»: Lucasfilm показала первые кадры сериалов Maul — Shadow Lord и «Асока»
«Катастрофа для космической науки»: NASA увольняет более 2100 сотрудников
Таинственные песчаные структуры в море возле Норвегии меняют представление о геологии
Встроенный AMD Strix Halo и до 128 ГБ LPDDR5X — Sixunited представила материнские платы «все-в-одном»
Партнеры AMD получили первые образцы Ryzen Zen 6, — украинский инсайдер рассказал технические детали
Новый сплав снижает энергопотребление электроники и избавляет от необходимости во внешних магнитах
Microsoft позволяла инженерам из Китая работать с системами Пентагона с минимальным надзором
«Ничто не вечно»: босс Ubisoft реагирует на петицию Stop Killing Games с 1,4 млн подписей
Теперь не оштрафуют за несвоевременное обновление данных в ТЦК — но есть нюансы
«Реанимация» AMD Ryzen 7 5800X за $30 — случай преждевременной деградации процессора
Минцифры 2.0: Кабмин назначил сразу пять новых заместителей Федорова — что о них известно?
Google дарит год ИИ-сервиса AI Pro стоимостью $200 на Pixel 9 и запускает Gemini на Wear OS
Intel представила измеритель качества масштабирования и генераторов кадров в играх
Новое в iOS 26 beta 4: Apple Intelligence вернулся с оговорками, изменения в Liquid Glass
Guitar Hero на свалку? В Tony Hawk’s Pro нашли «издевательскую» пасхалку, о которой не знал и сам разработчик
Що думаєте про цю статтю?
Голосів:
Файно є
Файно є
Йой, най буде!
Йой, най буде!
Трясця!
Трясця!
Ну такої...
Ну такої...
Бісить, аж тіпає!
Бісить, аж тіпає!
Loading comments...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить