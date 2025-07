Забыли как выглядит iPhone? Apple случайно прорекламировала Samsung Galaxy Flip7 на своей официальной странице

Официальный аккаунт поддержки Apple в китайской соцсети Weibo случайно опубликовал рекламное видео складного смартфона от Samsung.

Сама публикация была посвящена функции родительского контроля для загрузок в App Store, но почему-то сопровождалась рекламным тизером Galaxy Flip7. Видео довольно быстро удалили, но известный инсайдер PhoneArt успел зафиксировать эту досадную ошибку.

A mix-up occurred when China’s official «Apple Support» Weibo account accidentally posted a promotional video for the Samsung Galaxy Z Flip7, which was later promptly taken down. pic.twitter.com/CvxT0EVWx7

— PhoneArt (@UniverseIce) July 30, 2025