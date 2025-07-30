Забыли как выглядит iPhone? Apple случайно прорекламировала Samsung Galaxy Flip7 на своей официальной странице

Официальный аккаунт поддержки Apple в китайской соцсети Weibo случайно опубликовал рекламное видео складного смартфона от Samsung.

Сама публикация была посвящена функции родительского контроля для загрузок в App Store, но почему-то сопровождалась рекламным тизером Galaxy Flip7. Видео довольно быстро удалили, но известный инсайдер PhoneArt успел зафиксировать эту досадную ошибку.

A mix-up occurred when China’s official «Apple Support» Weibo account accidentally posted a promotional video for the Samsung Galaxy Z Flip7, which was later promptly taken down. pic.twitter.com/CvxT0EVWx7 — PhoneArt (@UniverseIce) July 30, 2025

Пользователи изрядно посмеялись в комментариях к публикации, предполагая, что Samsung и Apple просто используют одно PR-агентство в Китае, а сотрудник случайно спутал аккаунты. Другой вариант — автор мог скопировать ссылку для личных целей (например, чтобы отправить другу), но не успел заменить ее на нужную от Apple.

Последние складные смартфоны Samsung — как Flip7, так и Galaxy Fold7 — захватывают отрасль, пока Apple пытается разобраться с собственной альтернативой и создать устройство с полностью незаметной складкой. Предыдущие отчеты этого года сообщали, что производство в конечном итоге получило «зеленый свет» и уже начата работа над специализированной производственной линией для дисплеев iPhone Fold.

Аналитики JPMorgan ожидают запуск складного смартфона от Apple уже в 2026 году как часть линейки iPhone 18 с экраном книжного типа и ценой от $1999. Ожидается, что устройство может принести Apple доход в $65 млрд.

Между тем в сети уже появились первые «живые» фото iPhone 17 Pro. Всю линейку традиционно ожидаем к презентации осенью, со сверхтонкой версией Air, в том числе.

Источник: 9to5mac, PhoneArena