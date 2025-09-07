Новости Устройства 07.09.2025 comment views icon

Apple iPhone 17: корейский оператор раскрыл характеристики линейки

Apple iPhone 17: корейський оператор розкрив характеристики лінійки

Данные оператора связи из Южной Кореи подтверждают Apple iPhone 17, сверхтонкий iPhone 17 Air, iPhone 17 Pro и Pro Max с некоторыми деталями.

Как говорится в документах, о которых рассказал @Jukanlosreve в X, базовый iPhone 17 не получит слишком много изменений в дизайне и инновационных усовершенствований, но будет лучше iPhone 16. Он оснащен 6,3″ OLED-дисплеем, новым чипом A19 и 8 ГБ оперативной памяти. На задней панели расположены две камеры: 48 МП основная и 12 МП сверхширокоугольная. Фронтальная камера улучшилась до 24 МП, это должно заметно повлиять на качество видеозвонков.

Младшая модель будет иметь аккумулятор на 3600 мАч Wccftech ожидает, что в сочетании с более энергоэффективным чипом и оптимизацией ПО он будет работать дольше, чем актуальные модели Pro. Но во времена, когда производители оснащают смартфоны батареями на 7000 мАч, а презентации концептов обещают 15000 мАч в корпусе обычной толщины, такая вместительность кажется шуткой.

Сверхтонкий iPhone 17 Air будет иметь толщину всего 5,5 мм и будет весить всего 145 г. Он получит 6,6″ дисплей ProMotion с частотой обновления 120 Гц и разрешением 2740×1280, основную камеру на 48 МП и фронтальную на 24 МП. В Air также будет работать процессор A19 — ранее сообщалось о чипе A19 Pro с 5-ядерным графическим процессором. А вот аккумулятор будет только 2800 мАч, поэтому компания должна предложить что-то, чтобы это компенсировать.

Обе модели iPhone 17 Pro, получат значительные улучшения как снаружи, так и внутри. Меньший 6,3″ аппарат будет иметь тройную камеру, как и iPhone 17 Pro Max, но получит некоторые отличия. Его батарея — только 3700 мАч, по сравнению с 5000 мАч в Pro Max. Обе модели будут иметь новую систему охлаждения с испарительной камерой. Впервые после 16e iPhone получат собственный модем C1.

Apple iPhone 17: корейський оператор розкрив характеристики лінійкиApple iPhone 17: корейський оператор розкрив характеристики лінійкиApple iPhone 17: корейський оператор розкрив характеристики лінійки

Облик iPhone 17 Pro, как и остальной линейки, можно считать давно подтвержденным многочисленными утечками. В последнее время появились кадры испытания модели на улице, а также видео аппаратов якобы сразу после сборки. Презентация Apple iPhone 17 состоится 9 сентября, но некоторые производители производители, похоже, начали копировать их дизайн еще до выхода.

