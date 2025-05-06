Microsoft представила новые Surface Pro и Laptop — самые тонкие Copilot+ PC, со Snapdragon X Plus и ценой от $800

Microsoft расширила линейку устройств Copilot+ PC и анонсировала сразу две системы с 8-ядерными процессорами Qualcomm Snapdragon X Plus. Эти новинки имеют много общих характеристик, однако отличаются формфактором исполнения и размерами дисплея. Итак, компания создала 13-дюймовый ноутбук Surface Laptop и 12-дюймовый планшет Surface Pro.

В дополнение к процессору обе новинки получили по 16 ГБ оперативной памяти и хранилище емкостью до 512 ГБ. Дисплей Surface Pro имеет меньшие размеры, однако он лучший в других характеристиках. Он имеет разрешение 2196×1464 пикселей и поддерживает частоту обновления 90 Гц. В то же время 13-дюймовый дисплей Surface Laptop поддерживает разрешение 1920×1280 пикселей и частоту обновления 60 Гц. В обоих случаях используются сенсорные дисплеи.

Еще одним отличием Surface Pro стала поддержка Windows Hello через камеру, тогда как в ноутбуке идентификация осуществляется через сканер отпечатков пальцев. Кроме того, планшет имеет дополнительную 10-мегапиксельную камеру на задней панели.

Новый Surface Pro меньше существующей 13-дюймовой модели и имеет конструкцию без вентилятора. Microsoft называет его «самым тонким и легким Copilot+ PC». Устройство весит 680 г (без клавиатуры). Опциональная клавиатура весит еще около 120 г и стоит от $149. Стилус Surface Slim Pen стоит отдельно $129. Еще одним заметным отличием является отсутствие фирменного разъема Surface Connect. Вместо него для зарядки доступен USB Type-C. На самом деле два порта USB Type-C 3.2 — это единственные порты на всей системе.

В комплекте будет только кабель USB Type-C для зарядки — без адаптера питания. Вероятно, это связано с нормативами ЕС, требующими использовать единый зарядный порт USB-C для планшетов, из-за чего блок питания не считается обязательным (как и в случае со смартфонами). Чтобы быстро зарядить новый Surface Pro, нужно зарядное устройство минимум на 45 Вт.

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Эти новые Copilot+ PC появятся в продаже с 20 мая, а бизнес-версии начнут поставлять с 22 июля. Surface Laptop с дисплеем 13,8 дюйма стартует с ценой $999, а Surface Pro 11-го поколения — от $799,99.

Surface Pro 10-го поколения и Surface Laptop 7-го поколения, которые дебютировали в прошлом году с процессорами Snapdragon X Elite и Snapdragon X Plus (10 ядер), до сих пор доступны по цене от $799,99. Если цены на эти более мощные модели не вырастут, покупатели, которым не принципиальны самые тонкие и легкие корпуса, могут выбрать именно их. Возможно, новые 8-ядерные модели дороже из-за новых таможенных пошлин Трампа, однако Microsoft это не комментировала.

Источник: tomshardware