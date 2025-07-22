Эпизоды до 3-х часов? Создатель «Очень странных дел» отвечает на слухи о «диком» хронометраже пятого сезона

До релиза пятого сезона «Очень странных дел» осталось 4 месяца, а учитывая то, что на этом хитовый научно-фантастический сериал Netflix завершит свою историю, ажиотаж бушует большой — наряду с бесчисленным количеством спекуляций, которые шоураннер Росс Даффер развенчивает в последних комментариях.

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Большинство современных сериалов предлагают эпизоды продолжительностью от 30 минут до часа, однако, конечно, бывают и исключения, в которые вошел и четвертый сезон «Очень странных дел». К примеру, седьмой эпизод под названием «Резня в лаборатории Хокинса» имел хронометраж в 1 час 41 минуту, тогда как рекордная продолжительность у девятого — «План Од» зрителям пришлось пересматривать в течение рекордных 2 часов 22 минут.

Пятый сезон сериала «Очень странные дела» будет состоять из восьми эпизодов, разделенных на три части. Официальный хронометраж не объявлен, но в социальных сетях распространялись слухи, что один эпизод сезона будет длиться не менее двух часов, тогда как финал вообще займет все три. Что интересно, в якобы сфабрикованном документе, кроме названий эпизодов и их продолжительности, даже был водяной знак с надписью «Собственность Netflix».

В Stories в Instagram Росс Даффер (через Collider) опроверг действительность этих документов, заявив, что слухи о длительности эпизодов «даже близко не соответствуют реальности». И это удивляет, потому что в предыдущих комментариях он обещал «восемь блокбастеров» в «самом амбициозном сезоне», для которого отсняли 650 часов материала.

Также актер Финн Вулфгард, сыгравший в сериале Майка Уиллера, анонсировал, что финальный сезон предложит не просто эпизоды, а целые «мини-фильмы», которые будут соответствовать этому званию как по продолжительности, так и по экшену. Он уточнил, что эти «мини-фильмы» необходимы для того, чтобы каждый из большого количества персонажей «получил достойный финал».

Собственно проверить эти утверждения уже воочию можно в конце года: первая часть пятого сезона «Очень странных дел» стартует 26 ноября, тогда как остальные две выйдут на праздники — 25 и 31 декабря соответственно.

«Осень 1987 года. Хокинс страдает от Разломов, и героев объединяет одна цель: найти и убить Векну. Но он исчез — его местонахождение и планы неизвестны. Правительство тем временем усложняет эту миссию, введя в городе военный карантин и объявив охоту на Од. С приближением годовщины исчезновения Уилла ужасы нарастают. Финальная битва приближается, а с ней и тьма — мощнее и смертоноснее всего, с чем они сталкивались раньше. Чтобы положить конец этому кошмару, им понадобятся все — вся команда — вместе, в последний раз», — из официального синопсиса сезона.

Хорошо знакомые нам «младшие» персонажи вернутся на экран в составе Од (Милли Бобби Браун), Майка (Финн Вулфгард), Уилла (Ноа Шнапп), Дастина (Гейтен Матараццо) и Лукаса (Калеб Маклафлин), наряду со Стивом (Джо Кирби), Нэнси (Наталия Дайер), Джонатаном (Чарли Хитон), а также Хоппером и Джойс (Дэвид Гарбор и Вайнона Райдер).

Очевидно, появится и сам Векна в исполнении Джейми Кэмпбелла Бауэра, а также дополнение команды в виде Макс (Сэди Синк), которая, к сожалению, все еще находится в коме. Среди новичков в предыдущем трейлере мы заметили Линду Гамильтон (Сара Коннор в «Терминаторе»), которая сыграет доктора Кей.