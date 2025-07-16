Новости Кино 16.07.2025 comment views icon

Финал сериала «Очень странные дела» — первый трейлер показал звезду «Терминатора» с намеком на эпическую битву с Векной

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Катерина Даньшина

Автор новостей

Финал сериала «Очень странные дела» — первый трейлер показал звезду «Терминатора» с намеком на эпическую битву с Векной

Netflix показал первый трейлер научно-фантастического сериала «Очень странные дела».

Трейлер (несмотря на то, что подписан тизером) длится около 3 минут и намекает на финальную схватку с Векной, которая, вероятно, навсегда положит конец череде сверхъестественных событий в Хокинсе.

«Осень 1987 года. Хокинс страдает от Разломов, и героев объединяет одна цель: найти и убить Векну. Но он исчез — его местонахождение и планы неизвестны. Правительство тем временем усложняет эту миссию, введя в городе военный карантин и объявив охоту на Од. С приближением годовщины исчезновения Вила ужасы нарастают. Финальная битва приближается, а с ней и тьма — мощнее и смертоноснее всего, с чем они сталкивались раньше. Чтобы положить конец этому кошмару, им понадобятся все — вся команда — вместе, в последний раз», — из официального синопсиса.

Все хорошо знакомые нам «младшие» персонажи вернутся на экран в составе Од (Милли Бобби Браун), Майка (Финн Вулфгард), Уилла (Ноа Шнапп), Дастина (Гейтен Матараццо) и Лукаса (Калеб Маклафлин), наряду со Стивом (Джо Кирби), Нэнси (Наталия Дайер), Джонатаном (Чарли Хитон), а также Хоппером и Джойс (Дэвид Гарбор и Вайнона Райдер).

Майк (Фінн Вулфгард) і компанія готуються до фінальної битви з Векною у п'ятому сезоні «Дивних див»
Майк (Финн Вулфгард) и компания готовятся к финальной битве с Векной в пятом сезоне «Очень странных дел»

Среди новичков в трейлере можно приметить Линду Гамильтон, известную по роли Сары Коннор в «Терминаторе» — актриса играет доктора Кей, которая появляется в окружении собственной команды спецназовцев.

Лінда Гамільтон у ролі доктора Кей у п'ятому сезоні «Дивних див»
Линда Гамильтон в роли доктора Кей в пятом сезоне «Очень странных дел»

Возвращается и сам Векна в исполнении Джейми Кэмпбелла Бауэра, а также дополнение команды в виде Макс (Сэди Синк), которая, к сожалению, все еще находится в коме. Актеры, кстати, получили большую популярность благодаря шоу Netflix и уже имеют места в будущих хитовых проектах — Джейми сыграет очень интересную роль в «Кольцах власти», а Сэди появится в «Человек-паук 4».

Есть в трейлере и отсылка на любимца зрителей Эдди Мансона (Джозеф Куинн) — на его могиле красной краской написано «Горы в аду».

Кадри з п'ятого сезону серіалу «Дивні дива»
Кадры из пятого сезона сериала «Очень странные дела»

Ранее шоураннеры сериала братья Дафферы дразнили самый амбициозный сезон в истории шоу и обещали, что «не повторят ошибок «Игры престолов» в финале».

«Мы потратили целый год на съемки. Отсняли более 650 часов материала. Поэтому, конечно, это наш самый большой и амбициозный сезон. Это как восемь блокбастеров. Довольно безумно», — рассказывал в январе Росс Даффер, один из шоураннеров «Очень странных дел чудес». Его коллега и брат Мэтт добавлял: «Это наша самая личная история. Съемки были чрезвычайно напряженными и эмоциональными, как для нас, так и для актеров. Мы делали это шоу вместе почти 10 лет. Было много слез. Надеемся — и верим — что эта страсть воплотится на экране».

Кадри з п'ятого сезону серіалу «Дивні дива»
Кадры из пятого сезона сериала «Очень странные дела»

На этот раз Netflix предусмотрел для сериала три разных релизных окна: первая часть стартует 26 ноября, тогда как остальные две выйдут на праздники — 25 и 31 декабря соответственно.

Сериал «Очень странные дела», вдохновленный произведениями Стивена Кинга, начал транслироваться на Netflix в 2016 году — и с тех пор шоу остается одним из самых популярных на платформе. Четвертый сезон Stranger Things вышел двумя частями в мае и июле 2022 года, установив рекорд — за первые 28 дней зрители провели за сериалом более одного миллиарда часов. Изначально братья Дафферы планировали, что история охватит 4-5 сезонов, но рассматривают и побочные проекты: ранее появлялись новости о спинофе в стиле утренних субботних мультфильмов.

Трейлер (с украинскими субтитрами)

Трейлер (оригинал)

Постер

П'ятий і фінальний сезон серіалу «Дивні дива» — перший повноцінний трейлер натякає на епічну битву з Векною

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