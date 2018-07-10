ЕС инвестирует 75 млн евро в повышение безопасности украинских дорог

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Украина договорилась с Европейским инвестиционным банком (ЕИБ) о привлечении крупных «инвестиций». Сумма, о которой идет речь, составляет 75 млн евро. Сразу оговорим, что под «инвестициями» подразумевается выделение кредита. Оговоренная сумма пойдет на достижение целей, поставленных в рамках проекта «Повышение безопасности автомобильных дорог в городах Украины».

Отметим, что сам проект рассчитан на шесть украинских городов: Львов, Одессу, Днепр, Харьков, Киев, Каменец-Подольский. Он предусматривает ряд мероприятий, нацеленных на решение системных инфраструктурных проблем и общее повышение безопасности на украинских дорогах.

Как обычно, пресс-релиз на сайте КМУ никакой конкретики не несет. Нет никаких подробностей о том, что конкретно планируется сделать в рамках проекта, и на какой срок он рассчитан. Кроме того, не сообщается ни о сроках погашения кредита, ни о процентной ставке по нему.

«Имея уровень смертности в ДТП, в три раза выше, чем в ЕС, очень важно усовершенствовать нашу транспортную инфраструктуру. Этому помогают инвестиции в безопасность дорожного движения и другие проекты, как, например, продолжение строительства и модернизация Харьковского метрополитена при поддержке европейских финансовых институтов». Иванна Климпуш-Цинцадзе, вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

Источник: kmu.gov.ua