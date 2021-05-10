Ethereum установил новый рекорд — курс криптовалюты пробил отметку $4000

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Ethereum в последнее время неустанно растет и спустя всего неделю вторая по популярности криптовалюта преодолела следующий знаменательный рубеж — утром 10 мая курс криптовалюты впервые пересек отметку в 4 тысячи долларов, а капитализация перевалила за 480 миллиардов долларов.

Новый максимум Ethereum, зафиксированный в ходе торгов 10 мая, — 4143,98 доллара за единицу криптовалюты. За последние сутки эфир подорожал на 3,29%. Непосредственно сейчас — на момент написания этой заметки — (10:21 по Киеву) курс составляет $4112,33.

Еще в марте 2020 года стоимость Ethereum достигла локального минимума — единица криптовалюты стоила меньше 100. После этого цена эфира стабильно росла. Только с начала 2021 года стоимость Ethereum выросла более чем в четыре раза. По данным отраслевого трекера Coinmarketcap.com, общая рыночная капитализация виртуальных валют сейчас составляет $2,508 триллиона долларов, из которых почти 476 миллиардов приходится на Ethereum.

Для майнинга Ethereum массово используются игровые видеокарты, которые сейчас находятся в большом дефиците. В конце этого месяца ожидается анонс видеокарт GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti — обе они основаны на базе GPU серии GA10X-XX2 (Lite Hash Rate) с доработанным ограничителем майнинга Ethereum. В обозримом будущем на такие же GPU должны перейти все видеокарты GeForce RTX 30-й серии.