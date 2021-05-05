GeForce RTX 3080 Ti в исполнении MSI уже продается в ОАЭ — за 3500 долларов

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В конце этого месяца ожидается анонс видеокарт GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti — как водится, ритейлеры заблаговременно добавляют новинки в свои каталоги, а особо нетерпеливые преждевременно открывают предзаказы и начинают продажи.

Так, в ОАЭ уже можно при желании купить MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X в нереференсном дизайне с массивным трехвентиляторным кулером. Один из местных продавцов предлагает еще не анонсированную карту за внушительные 3500 долларов США. Предполагаемая рекомендованная производителем цена — 1000 долларов США.

В странах Ближнего Востока и Южной Азии продажи «‎железа» раньше времени — весьма распространенное явление. Дело в том, что в этих странах нарушение NDA (соглашения о неразглашении) ритейлерами не имеет каких-либо серьезных юридических последствий. Правда, такая покупка представляется весьма нерациональной — даже переплатив владелец карты все равно не сможет использовать устройство до выхода обновления графических драйверов с поддержкой новой модели. То есть, в любом случае придется ждать официального старта продаж.

Одновременно с MSI GeForce RTX 3080 Ti Suprim X в сети появились изображения еще одного нереференсного варианта RTX 3080 Ti — от Gigabyte. Речь о версии 3080 Ti Gigabyte Gaming OC с усиленной трехслотовой СО Windforce.

Полноценный анонс GeForce RTX 3080 Ti и RTX 3070 Ti ожидается 31 мая, но в продажу они поступят не сразу. Если верить утечкам, полноценные обзоры GeForce RTX 3080 Ti выйдут второго июня, а GeForce RTX 3070 Ti — девятого июня. Обычно официальный старт продаж видеокарт совпадает с датой выхода обзоров.

Обе видеокарты основаны на базе GPU серии GA10X-XX2 (Lite Hash Rate) с доработанным ограничителем майнинга Ethereum. В обозримом будущем на такие же GPU должны перейти все видеокарты GeForce RTX 30-й серии.

Изначально выход GeForce RTX 3080 Ti планировался на декабрь 2020 года и с тех пор переносился несколько раз. GeForce RTX 3080 Ti будет основана на 8-нм GPU GA102, знакомом по моделям GeForce RTX 3090 и RTX 3080. Однако RTX 3080 Ti получит GPU в конфигурации с 10 240 ядрами CUDA и 384-разрядной шиной памяти, связанной с 12 гигабайтами GDDR6X.

Предварительные технические характеристики GeForce RTX 3080 Ti и GeForce RTX 3070 Ti можно узнать из таблицы ниже.