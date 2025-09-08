"Это же было уже": флагман Xiaomi 16 Pro Max появился на первых фото

Xiaomi уже тизерит скорый выход следующего флагмана, который ожидается в сентябре. Первые фото Xiaomi 16 Pro Max демонстрируют дизайн, который напоминает прошлые телефоны компании.

Информатор @That_Kartikey показал на X смартфон Xiaomi 16 Pro Max в сиреневом и белом цветах. На одном из них аппарат в руках не слишком хорошо видно, другое демонстрирует заднюю панель достаточно близко. Если вы следили за продукцией компании последние 5 лет, вид флагмана будет казаться знакомым. Он очень напоминает Xiaomi Mi 11 Ultra, выпущенный в 2021 году, но с некоторыми заметными отличиями в расположении элементов.

Главная интрига — будет ли на большом черном островке камер второй миниэкран, как на Mi 11 Ultra. Первый взгляд не дает на это однозначного ответа, но и полностью исключать такой вариант нельзя. Главные конкуренты Xiaomi тоже готовят флагманы с большим прямоугольным выступом сверху, как Apple iPhone 17 Pro Max и Samsung Galaxy S26 Pro. Впрочем, маленького экранчика у них, похоже, не будет.

Также на фото можно увидеть третий объектив вне острова, рядом с которым расположена вспышка. Снизу видно разъем USB-C и отверстия динамика и микрофона. Слева (а точнее справа, если бы смартфон был развернут экраном к зрителю) расположена кнопка питания и качелька громкости.

Ожидается, что новая флагманская серия дебютирует в сентябре с моделями Xiaomi 16, Xiaomi 16 Pro и Xiaomi 16 Pro Max. Модель Xiaomi 16 Ultra будет представлена позже, в начале 2026 года. Три первых смартфона уже получили сертификацию в Китае, по крайней мере два из них будут поддерживать быструю проводную зарядку мощностью 100 Вт. Xiaomi 16 станут первыми телефонами, которые получат процессор Qualcomm Snapdragon 8 Elite следующего поколения. Другие известные характеристики начальный Xiaomi 16 включают HyperOS 3, 6,3″ дисплей, 50 МП камеру и аккумулятор на 6800 мАч.

Источник: TheTechOutlook