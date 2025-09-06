Первые изображения Samsung Galaxy S26 Edge и макеты всей линейки следующих флагманов

Хотя до официальной презентации серии смартфонов Samsung Galaxy S26 остаются еще несколько месяцев, в сети уже появились новые изображения, которые раскрывают ключевые особенности дизайна. Инсайдеры предлагают нам как макеты всех трех моделей линейки S26, так и отдельные CAD-рендеры версии Galaxy S26 Edge.

Слева направо изображены Galaxy S26 Pro, Galaxy S26 Edge и Galaxy S26 Ultra от инсайдера SonnyDickson. Больше всего выделяется Galaxy S26 Edge благодаря прямоугольному блоку камер. Это существенно отличает новинку от предшественника S25 Edge, который имел простой выступ с двумя модулями.

По слухам, именно такой дизайн может быть использован и в будущих iPhone 17 Pro и 17 Pro Max. Между тем S26 Pro и S26 Ultra, наоборот, сохранят подход S25 Edge с тремя камерами, расположенными вертикально в компактном блоке.

Полноценные CAD-рендеры Galaxy S26 Edge дают четкое представление о будущем смартфоне. Известно, что он одновременно станет преемником Galaxy S25 Edge и заменит модель Galaxy S25+, которая имела слабые продажи и отныне больше не будет выпускаться.

Новинка будет тоньше Galaxy S25 Edge и получит встроенные магниты для полной поддержки стандарта Qi2, подобно iPhone и Google Pixel 10.

На рендерах показано, что смартфон имеет плоский дисплей с врезанной по центру фронтальной камерой. Рамки экрана очень тонкие и одинаковые со всех сторон. Кнопка питания расположена справа, выше — клавиши громкости. Корпус получил плоскую рамку с легким округлением граней и закругленными углами для удобства.

На обратной стороне смартфона виден большой блок камер, простирающийся почти на всю ширину корпуса. Внутри расположены два модуля, выровненные вертикально в верхнем левом углу.

Возникает вопрос, почему блок такой массивный, если камер всего две. Причина в том, что корпус стал тоньше: толщина Galaxy S26 Edge составит 5,5 мм в самом тонком месте и 10,8 мм с учетом выступа камер. Для сравнения, Galaxy S25 Edge был толщиной 5,8 мм.

Характеристики Samsung Galaxy S26 Edge

Как обещают предыдущие утечки, смартфон Samsung Galaxy S26 Edge сохранит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с частотой 120 Гц, аналогичный моделям Galaxy S25+ и Galaxy S25 Edge. Информация о разрешении пока неизвестна.

Внутри ожидается чип Snapdragon 8 Elite 2 (Gen 5), который может выйти в специальной версии «for Galaxy» с повышенными частотами. В некоторых регионах возможно использование процессоров Exynos, как это уже было в предыдущих поколениях.

Смартфон получит 12 или 16 ГБ оперативной памяти, несколько вариантов хранилища и увеличенную батарею — с 3900 мА-ч в S25 Edge до 4200 мА-ч в S26 Edge, несмотря на более тонкий корпус.

Главной новостью станет обновленная ультраширокоугольная камера на 50 МП вместо 12 МП в S25 Edge и S25+. Вероятно, используется датчик формата 1/2,5 дюйма, как в Galaxy S25 Ultra. Данных о главном модуле пока нет.

Ожидается, что презентация серии Galaxy S26 состоится в феврале, как это было с Galaxy S25.

Источник: androidheadlines, gsmarena