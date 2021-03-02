European Car Of The Year 2021: Европейским автомобилем года стал Toyota Yaris (в список финалистов также вошел электромобиль Volkswagen ID.3)

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Несмотря на отмену Женевского автосалона жюри конкурса European Car Of The Year 2021 определило победителей и даже провело церемонию награждения (как водится в последнее время, в онлайне). Победителем стал компактный японский хэтчбек Toyota Yaris.

Из первоначального списка номинантов в количестве 29 автомобилей были отобраны 7 финалистов, которые и соревновались за главный трофей. В итоге, финалисты европейской версии «The Car of the Year 2021» распределились следующим образом:

Toyota Yaris: 266 баллов (победитель)

Fiat New 500: 240 баллов Cupra Formentor: 239 баллов Volkswagen ID.3.: 224 балла Skoda Octavia: 199 баллов Land Rover Defender: 164 балла Citroen C4: 143 балла

Отметим, что несмотря на проблемы с программным обеспечением, достаточно высокое место в списке финалистов получил немецкий электромобиль Volkswagen ID.3.

Источник: ECOTY