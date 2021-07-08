Еврокомиссия оштрафовала Volkswagen и BMW на $1 млрд за картельный сговор по очистке вредных выбросов дизелей (Daimler избежал штрафа благодаря сотрудничеству)





Европейская комиссия сегодня обвинила немецких производителей Daimler, BMW и Volkswagen (Volkswagen, Audi и Porsche) в нарушение антимонопольных правил ЕС, выраженных в картельном сговоре по поводу очистки вредных выхлопов дизельных двигателей от оксидов азота. В результате концерн Volkswagen был оштрафован на €502 млн ($595 млн), BMW — на €373 млн ($442 млн), а Daimler (Mercedes-Benz) избежал потенциального штрафа в размере €727 млн ($862 млн) благодаря тому, что сообщил Еврокомиссии о существовании данного картеля. Все стороны признали свою причастность к картелю и согласились урегулировать дело.

Вышеуказанные автопроизводители на протяжении пяти лет с 2009 по 2014 год проводили регулярные технические встречи для обсуждения разработки технологии избирательного каталитического восстановления (SCR), которая устраняет выбросы вредных оксидов азота (NOx) из дизельных легковых автомобилей за счет впрыска мочевины («AdBlue») в выхлопные газы. Во время этих встреч и на протяжении более пяти лет производители автомобилей вступили в сговор, который позволил им искусственно ограничить степень очистки, несмотря на техническую возможность сделать ее заметно лучше.

В частности, концерны Daimler, BMW и Volkswagen достигли соглашения о размерах баков для жидкости AdBlue и пришли к общему пониманию относительно среднего расчетного расхода AdBlue. Они знали, что введение большего количества AdBlue приведет к более эффективной очистке от оксида азота, однако предпочли договориться о том, что ни один из пяти брендов не станет стремиться к уровню очистки, превышающим минимальный стандарт, требуемый по закону.

В итоге их признали виновными в ограничении конкуренции по ключевому параметру — выбросам загрязняющих веществ. Компании не должны ограничивать свою конкуренцию для достижения более высоких результатов, чем требуется по закону, они должны продолжать конкурировать на благо потребителей.

Также Еврокомиссия отметила, что этот случай отличается от раскрытого ранее «Дизельгейта», который продолжает преследоваться на национальном уровне в соответствии с различными административными и уголовными законами.

Источник: Еврокомиссия (1, 2)