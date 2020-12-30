Европейский ритейлер раскрыл цены на геймерские ноутбуки с видеокартами GeForce RTX 3000 — минимум 1699 евро

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Подготовка к выходу мобильных видеоадаптеров GeForce RTX 3000-й серии (Ampere) для игровых ноутбуков идет полным ходом — голландская фирма SKIKK, предлагающая кастомизируемые игровые ноутбуки, в числе первых добавила в свой каталог несколько новых моделей с графическими ускорителями RTX 3000, раскрыв их цены.

Самая доступная конфигурация среди перечисленных SKIKK оценивается в 1699 евро. За эти деньги предлагают шестиядерный Core i7-10875H (8 ядер, 16 потоков, 2,3-5,1 ГГц), младшую видеокарту RTX 3060 с 6-гигабайтным буфером GDDR6, 16 ГБ ОЗУ 2666 МГц, NVMe-накопитель на 500 ГБ и дисплей Full HD с кадровой частотой 144 Гц. В то же время цена вариантов со старшей видеокартой RTX 3080 Max-Q с 16-гигабайтным буфером GDDR6 достигает внушительных 2599 евро. Во всех ноутбуках используются процессоры Intel Core 10-го поколения (Comet Lake) — Core i7-10875H или 10870H. Моделей на грядущих 8-ядерных CPU Tiger Lake-H на горизонте пока не видно.

Эти цены совпадают с предыдущими, указанными нидерландским онлайн-магазином для игровых ноутбуков Gigabyte с видеокартами GeForce RTX 3000.

Остается добавить, что видеоадаптеры GeForce RTX 3070/3080 можно будет встретить и в ноутбуках на платформе AMD Ryzen 5000 (Cezanne-H) — одним из таких устройств станет новый ASUS ROG Strix.