На подходе обновленный геймерский ноутбук ASUS ROG Strix — Ryzen 9 5900HX, GeForce RTX 3080 и экран 2K 165 Гц





Компания ASUS подтвердила скорый выход новой версии геймерского ноутбука ASUS ROG Strix — его анонс состоится на предстоящей выставке CES 2021. Новая модель построена на платформе AMD Ryzen 5000 (впервые в серии Strix), а также может похвастаться графическим ускорителем GeForce RTX 3080 и экраном 2K (2560х1440 пикселей) с поддержкой частоты 165 Гц.

Производитель пока не раскрывает никаких подробностей, но кое-что о новинке позволяет узнать китайский веб-ресурс ITHome. Модель ASUS ROG Strix 2021 года оснащается пока еще не представленными официально APU AMD Ryzen 5000 семейства Cezanne (Zen3), вплоть до Ryzen 9 5900HX. Пока неясно, чем конкретно вариант с индексом HX отличаться от обычного 45-ваттного Ryzen 9 5900H (8/16, 3-4,65 ГГц), ранее фигурировавшего в нескольких утечках — судя по последним тестам, он на 25% превосходит Ryzen 9 4900H в одноядерных нагрузках и на 11% в многоядерных. Предположительно, Ryzen 9 5900HX является немного разогнанной версией Ryzen 9 5900H, разработанной специально для ноутбуков ASUS.

Дискретная графика нового ASUS ROG Strix представлена GeForce RTX 3000, вплоть до RTX 3080. Это будет впервые, когда в ноутбуке используется связка из высокопроизводительного APU AMD Ryzen и GPU NVIDIA GeForce (туше, Intel). Высокопроизводительные 45-ваттные 8-ядерные процессоры Intel Tiger Lake-H, которые станут прямыми конкурентами Cezanne-H, выйдут на пару месяцев позже. В то же время ожидаются модели с 4-ядерными CPU Tiger Lake-H35. Но большинство производителей геймерский производителей будут использовать CPU Intel Core 10-го поколения (Comet Lake-H) с графикой RTX 30.

Полноценный анонс 7-нм мобильных APU Ryzen 5000 трех мастей (Cezanne-U, Cezanne-H и Lucienne-U) состоится 12 января. В один день с Ryzen 5000 будет представлена и линейка мобильных видеоадаптеров GeForce RTX 3000-й серии для игровых ноутбуков, в которую войдут как минимум три модели (RTX 3080, RTX 3070 и RTX 3060).

Сроки начала продаж и цены ASUS ROG Strix 2021 пока неизвестны, но сообщается, что ноутбук поступит в продажу практически сразу после анонса.