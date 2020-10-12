Exynos 1080 с Cortex-A78 и Mali-G78 – первый чипсет Samsung, изготовленный по 5-нм техпроцессу





Компания Samsung подготовила к выпуску новую мобильную систему-на-чипе Exynos 1080, которая придёт на смену модели Exynos 980. Это не будет флагманский чипсет 2021 года, но он станет основой лидирующих 5G-смартфонов. Примечательно, что это первая SoC Samsung, которая изготавливается по нормам 5-нанометрового технологического процесса, хотя более подробные сведения об используемой технологии пока не сообщаются.

Мобильный процессор Samsung Exynos 1080 получил вычислительные ядра Cortex-A78, которые пришли на смену ядрам Cortex-A77, использовавшимся в предшественнике. По данным ARM, ядра Cortex-A78 работают на частоте до 2,1 ГГц и обеспечивают прирост производительности на 20% по сравнению с ядрами Cortex-A77, работающими на частоте 2,3 ГГц при том же диапазоне мощности. Таким образом, можно ожидать заметного прироста производительности чипсета Exynos 1080 по сравнению с предыдущей моделью Exynos 980, которая к тому же работала на частоте до 2,2 ГГц.

Графическая подсистема чипсета Exynos 1080 выполнена на базе GPU Mali-G78. В данном случае ожидается ещё более существенный прирост производительности и энергоэффективности по сравнению с Exynos 980, так как используемый GPU на два поколения новее. Однако фактические результаты будут во многом зависеть от конфигурации видеоядра.

Источник: gsmarena