Масштабный сбой системы NOTAM в США, затронувший более 10 тыс. внутренних авиарейсов, произошел из-за ошибочных действий сотрудников и устаревшего ПО

Федеральная авиационная администрация (FAA) отменила все внутренние авиарейсы в США, в среду, 11 января, из-за проблем в системе безопасности NOTAM (Notice to Air Missions). Расследование выявило, что в масштабном сбое виноваты два работника, которые ввели неправильные данные в систему.

NOTAM — это система уведомлений для пилотов о критических для безопасности условиях в аэропортах и других районах, которые могут пересекать самолеты, включая все: от предупреждений о перемещении птиц до строительства взлетно-посадочной полосы.

Это был первый подобный сбой для системы безопасности самолетов в стране, и он вызвал сотни задержек. Среди причин некоторые называли «взлом критической инфраструктуры», однако предварительные выводы расследования FAA указали на «повреждение файла» в базе данных NOTAM.

Update 6: We are continuing a thorough review to determine the root cause of the Notice to Air Missions (NOTAM) system outage. Our preliminary work has traced the outage to a damaged database file. At this time, there is no evidence of a cyber attack. (1/2)

— The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023