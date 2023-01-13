Масштабный сбой системы NOTAM в США, затронувший более 10 тыс. внутренних авиарейсов, произошел из-за ошибочных действий сотрудников и устаревшего ПО

Федеральная авиационная администрация (FAA) отменила все внутренние авиарейсы в США, в среду, 11 января, из-за проблем в системе безопасности NOTAM (Notice to Air Missions). Расследование выявило, что в масштабном сбое виноваты два работника, которые ввели неправильные данные в систему.

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NOTAM — это система уведомлений для пилотов о критических для безопасности условиях в аэропортах и других районах, которые могут пересекать самолеты, включая все: от предупреждений о перемещении птиц до строительства взлетно-посадочной полосы.

Это был первый подобный сбой для системы безопасности самолетов в стране, и он вызвал сотни задержек. Среди причин некоторые называли «взлом критической инфраструктуры», однако предварительные выводы расследования FAA указали на «повреждение файла» в базе данных NOTAM.

Update 6: We are continuing a thorough review to determine the root cause of the Notice to Air Missions (NOTAM) system outage. Our preliminary work has traced the outage to a damaged database file. At this time, there is no evidence of a cyber attack. (1/2) — The FAA ✈️ (@FAANews) January 11, 2023

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Техники сразу попытались перейти на резервную систему, но она тоже не сработала, поскольку пыталась получить доступ к тем же поврежденным данным. Чтобы восстановить работу системы, потребовалось полное отключение, которое привело к тому, что FAA прекратило все вылеты примерно на 90 минут. По данным FlightAware, по состоянию на 11 января, более 10 000 рейсов были задержаны и более 1300 отменены, что стало первым национальным запретом на полеты примерно за два десятилетия.

«Система функционирует должным образом, и количество отмен сегодня составляло менее 1%», — заявили впоследствии в агентстве.

Позже FAA сообщило, что сбой произошел из-за действий сотрудников. Два человека, работающих на подрядчика, обеспечивающего работу NOTAM, просто внесли ошибочную информацию в базу данных системы. Авиационное управление США сейчас пытается определить, были ли эти изменения внесены случайно, а также будет работать над созданием новых средств защиты для предотвращения подобных сбоев.

CNN отмечает, что программное обеспечение NOTAM эксплуатируется уже более 30 лет, и до полного обновления осталось 6 лет. Министр транспорта Пит Бутиджич провел несколько встреч с высшими должностными лицами FAA после сбоя в среду и «ясно дал понять», что хочет, чтобы система обновлялась гораздо быстрее запланированных сроков управления.

В своей бюджетной смете на 2023 год FAA запросило 29,4 миллиона долларов на Программу управления аэронавигационной информацией (включающей и NOTAM). Комментируя работу системы, управление заявило, что необходимо «устранить неисправное устаревшее оборудование, которое сейчас поддерживает эту функцию [NOTAM] в национальной системе воздушного пространства».

Ранее федеральное авиационное управление США предложило обновить альтиметры (высотомеры) и установить специальные фильтры в пассажирские и грузовые самолеты, чтобы обезопасить авиатранспорт от влияния 5G. Авиационное управление ссылается на около 100 зарегистрированных «аномалий альтиметров» (не исключая участия в этом сигналов 5G), которые привели к ошибочным предупреждениям в кабине пилота и неправильным данным навигационного оборудования.

По оценкам FAA, из 7 993 зарегистрированных в США самолетов — 820 нуждаются в установке фильтров на имеющееся навигационное оборудование и еще 180 — в новых радиовысотомерах. На это понадобится около $26 млн и кто будет платить, пока не уточняется.

Источник: Bloomberg, Reuters