Владелец Facebook зафиксировал снижение доходов и убытки в $2,9 миллиарда в подразделении по метавселенной Reality Labs

Материнская компания Facebook – Meta – выпустила отчет за первый квартал 2022 года, из которого следует, что с метавселенной не все так хорошо, как хотелось бы Цукербергу.

Reality Labs, подразделение занимающаяся разработкой метавселенной, сообщило об убытках в размере $2,9 млрд. Но Цукерберг оптимистичен в отношении амбициозного детища.

«Я понимаю, что строить это дорого, это то, чего раньше никогда не строили. И это новая парадигма для вычислений и социальных связей». Марк Цукерберг, генеральный директор Meta

Reality Labs зафиксировало убыток на 61% больше, чем в первом квартале прошлого года, когда зафиксировали минус $1,8 млрд. Но и общая выручка Reality Labs повысилась: в первом квартале получено $695 млн от продаж оборудования Meta Portal и гарнитур виртуальной реальности.

В отчете о прибылях Цукерберг заявил, что следует ожидать убытков, поскольку Reality Labs сосредоточена на исследованиях и разработках.

«Мы ожидаем, что будем значительно лучше монетизировать, чем другие в этой области, и мы ожидаем, что это должно стать устойчивым преимуществом для наших платформ по мере их развития». Марк Цукерберг

Дополнительно Meta готовит веб-версию своей платформы Horizon, которая пока существует только на гарнитуре Quest. Запуск новой версии Horizon начнет конкурировать с 3D-играми и соцсетями, такими как Fortnite и Roblox. Марк Цукерберг добавил, что Horizon будет интегрирована с Quest в следующем обновлении ПО. Meta запустила виртуальные товары, с которых берет значительный процент за продажу, но пока не внедрила рекламу.

Но инвесторам Meta не нравится такой уровень расходов, учитывая долгую окупаемость. Это сказывается и на стоимости акций: они упали почти на 50% с момента как Facebook был переименован в Meta. Уже тогда Цукерберг заявил, что тратит $10 млрд в год на Reality Labs и ожидает роста инвестиций, несмотря на то, что окупаться они начнут во второй половине этого десятилетия.

Инвесторы могли бы закрыть глаза на такие убытки, если бы основной рекламный бизнес в соцсетях рос, как это было в прошлые годы. Но рост замедлился, и во многом из-за исхода молодой аудитории. Основным конкурентом остается TikTok, а изменения Apple в отслеживании рекламы уже обошлись Meta более чем в $10 млрд упущенной выгоды. Да и регулирующие органы не дают Цукербергу совершать крупные приобретения в соцсетях, что могло бы дать толчок росту.

«Рекламный бизнес Meta по-прежнему сталкивается с серьезными проблемами. Facebook, конечно, не чужды препятствия, но изменения iOS — первая прямая угроза его рекламному бизнесу. В сочетании с ростом TikTok, проблемами безопасности бренда и изменением поведения пользователей в социальных сетях, это идеальный шторм, направляющийся прямо к доходам от рекламы Meta». Жасмин Энберг, главный аналитик Insider Intelligence

Сама же соцсеть Facebook растет, но медленнее, чем раньше. После заявлений о первом в истории падении количества ежедневных пользователей в 2021 году, соцсеть смогла увеличить их число всего на 4% до 1,96 млрд в прошлом квартале. Общее количество ежедневных пользователей во всех сервисах компании – Instagram, WhatsApp и Facebook – немного увеличилось с 2,82. млрд до 2,87 млрд. Из-за заниженных ожиданий Уолл-стрит цена акций Meta даже поднялась на более чем 15% после отчета компании.

Источники: The Verge, Cointelegraph