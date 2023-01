WhatsApp разрешит отправлять изображения в оригинальном размере (без изменения качества)

Код, замеченный WABetaInfo в последней бета-версии приложения WhatsApp для Android, предусматривает, что в скором времени пользователи смогут отправлять изображения без сжатия.

WhatsApp уже позволяет выбирать качество изображений перед отправкой — есть варианты «автоматически», «лучшее качество» и «экономия данных». Однако в любом варианте эти изображения сжимаются для обеспечения более быстрой передачи данных, которая занимает меньше места для хранения.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.2.11: what’s new?

WhatsApp is working on sending photos in their original quality, for a future update of the app!https://t.co/loR2jZPaSP pic.twitter.com/3ry6GKuS1P

— WABetaInfo (@WABetaInfo) January 20, 2023