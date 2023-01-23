WhatsApp разрешит отправлять изображения в оригинальном размере (без изменения качества)

Код, замеченный WABetaInfo в последней бета-версии приложения WhatsApp для Android, предусматривает, что в скором времени пользователи смогут отправлять изображения без сжатия.

WhatsApp уже позволяет выбирать качество изображений перед отправкой — есть варианты «автоматически», «лучшее качество» и «экономия данных». Однако в любом варианте эти изображения сжимаются для обеспечения более быстрой передачи данных, которая занимает меньше места для хранения.

📝 WhatsApp beta for Android 2.23.2.11: what’s new? WhatsApp is working on sending photos in their original quality, for a future update of the app!https://t.co/loR2jZPaSP pic.twitter.com/3ry6GKuS1P — WABetaInfo (@WABetaInfo) January 20, 2023

Новая функция включена в бета-версию WhatsApp для Android 2.23.2.11, но находится на стадии разработки и поэтому пока недоступна для бета-тестеров.

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В отличие от обновления, ранее вводившего настройки качества изображений для пользователей WhatsApp, не упоминается, будет ли эта новая функция также распространяться на видео, отправленные на платформе. В противном случае существует обходной путь, позволяющий пользователям избежать сжатия контента в WhatsApp – можно просто изменить расширение файла, отправив его как документ.

Графика выпуска функции пока нет.

Ранее в WhatsApp появилась функция Message Yourself, позволяющая отправлять сообщениям самому себе. Это может быть полезно для хранения в приложении заметок, напоминаний и списков покупок.