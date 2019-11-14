Facebook и Twitter напряглись. Сооснователь Wikipedia запустил соцсеть WT: Social без рекламы и кликбейта





Похоже, что Джимми Уэйлсу все никак не дают покоя лавры Facebook и Twitter, поэтому сооснователь интернет-энциклопедии Wikipedia не оставляет попыток создать успешную соцсеть. Недавно американский интернет-предприниматель запустил очередной проект — WT: Social, рассчитывая, что новая площадка сможет конкурировать с популярными Facebook и Twitter за счет качественного контента, отсутствия рекламы и «беспощадного кликбейта». Об этом Уэйлс рассказал Financial Times.

В соцсети WT: Social, которую сам Уэйлс называет «безумным экспериментом» не будет рекламы — существовать проект будет на пожертвования пользователей. По крайней мере, так задумано. По словам Уэйлса, именно реклама является главной проблемой соцсетей, который строят на ней свою бизнес-модель. В результате пользователи получают низкокачественный контент и «беспощадный кликбейт».

В отличие от Facebook, где лента публикаций формируется алгоритмически — в зависимости от количества лайков, комментариев и прочих факторов (как конкретно работают алгоритмы, Facebook не раскрывает), в WT: Social будет использоваться хронологический порядок. При этом по аналогии с Facebook пользователи смогут делиться ссылками и обсуждать материалы на разные темы. В перспективе разработчики WT: Social планирует добавить кнопку, которая позволит пользователям рекомендовать качественные статьи.

Сейчас доступ к соцсети можно получить только, получив приглашение или оформив пожертвование на поддержку проекта ($12,99 в месяц или $100 в год). К настоящему моменту более 200 человек сделали пожертвования на развитие проекта. В первую очередь WT: Social делает ставку на нишевые сообщества.

Большая часть контента на сайте доступна для редактирования всеми пользователями по аналогии с «Википедией».

На данный момент в команде WT: Social несколько человек, включая разработчиков. По словам Уэйлса, с момента запуска WT:Social в октябре 2019 года его аудитория приблизилась к 50 тыс. пользователей. В то же время основатель Уэйлс рассчитывает достичь цели в 50-500 млн пользователей, заверяя, что соцсеть не будет передавать личные данные третьим лицам.

Остается добавить, что предыдущий проект Уэйлса — WikiTribune — тоже должен был существовать на пожертвования, напоминает Forbes, но в итоге затея провалилась. В последнем сообщении на WikiTribune говорится, что проект «переезжает» на новую платформу WT: Social.

Источник: Financial Times