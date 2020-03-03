Facebook Messenger для iOS теперь весит вчетверо меньше и запускается вдвое быстрее





Компания Facebook полностью переделала приложение Messenger для платформы iOS. С прошлого года сотрудники компании работали над полным изменение кода приложения, это было сделано в рамках проекта LightSpeed. Как видно из названия, основная цель заключалась в повышении скорости работы приложения.

И разработчикам удалось достичь поставленную цель. Как заявляют в Facebook, запуск приложения удалось ускорить вдвое, а сам объём приложения составляет лишь четверть от предыдущего значения. Компания осознала, что для приложений обмена сообщениями невероятно важно, чтобы они быстро загружались, так как люди открывают их не один или два раза в день, а десятки, если не сотни раз.

Вместе с тем, приложение Messenger для iOS теперь стало проще. Список контактов был сокращён с 40 версий до одной, которая работает единообразно во всех приложениях. Основной код приложения был сокращён с 1,7 млн строчек до 360 тыс. точек. Это позволило сократить объём и повысить отзывчивость. В рамках обновления приложения некоторые его функции могут быть временно недоступны, но они должны скоро вернуться. Компания пока не уточняет, о каких именно функциях идёт речь.

Эта новая версия Messenger также закладывает основу для реализации концепции Facebook по объединению своих приложений для обмена сообщениями в будущем.

Источник: gsmarena